النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الآسيوي يستبعد قطر من الدور الثالث لتصفيات المونديال

حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة

استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022" والاكتفاء بمشاركته في الدور الثاني فقط؛ وذلك حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويأتي الاستبعاد على خلفية تقدم عدة اتحادات في قارة آسيا من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتراض على مشاركة منتخب قطر في التصفيات النهائية، وطالبت الاتحاد الآسيوي باستبعاده؛ حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن آلية التصفيات والتي تتمثل في تأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب قطر في المجموعة الخامسة إلى جانب منغوليا وعمان والهند وأفغانستان، ففي حال حصوله على المركز الأول بمجموعته سيتم استبعاده واستبداله بصاحب النقاط الأعلى خلفه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد الآسيوي يستبعد قطر من الدور الثالث لتصفيات المونديال
سبق

استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022" والاكتفاء بمشاركته في الدور الثاني فقط؛ وذلك حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويأتي الاستبعاد على خلفية تقدم عدة اتحادات في قارة آسيا من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتراض على مشاركة منتخب قطر في التصفيات النهائية، وطالبت الاتحاد الآسيوي باستبعاده؛ حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن آلية التصفيات والتي تتمثل في تأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب قطر في المجموعة الخامسة إلى جانب منغوليا وعمان والهند وأفغانستان، ففي حال حصوله على المركز الأول بمجموعته سيتم استبعاده واستبداله بصاحب النقاط الأعلى خلفه.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
04:44 PM

الاتحاد الآسيوي يستبعد قطر من الدور الثالث لتصفيات المونديال

حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
15,281

استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022" والاكتفاء بمشاركته في الدور الثاني فقط؛ وذلك حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويأتي الاستبعاد على خلفية تقدم عدة اتحادات في قارة آسيا من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتراض على مشاركة منتخب قطر في التصفيات النهائية، وطالبت الاتحاد الآسيوي باستبعاده؛ حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن آلية التصفيات والتي تتمثل في تأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب قطر في المجموعة الخامسة إلى جانب منغوليا وعمان والهند وأفغانستان، ففي حال حصوله على المركز الأول بمجموعته سيتم استبعاده واستبداله بصاحب النقاط الأعلى خلفه.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة