الاتحاد الآسيوي يستبعد قطر من الدور الثالث لتصفيات المونديال

حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة

استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022" والاكتفاء بمشاركته في الدور الثاني فقط؛ وذلك حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويأتي الاستبعاد على خلفية تقدم عدة اتحادات في قارة آسيا من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتراض على مشاركة منتخب قطر في التصفيات النهائية، وطالبت الاتحاد الآسيوي باستبعاده؛ حفاظاً على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن عن آلية التصفيات والتي تتمثل في تأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب قطر في المجموعة الخامسة إلى جانب منغوليا وعمان والهند وأفغانستان، ففي حال حصوله على المركز الأول بمجموعته سيتم استبعاده واستبداله بصاحب النقاط الأعلى خلفه.