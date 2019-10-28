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سكان "طويق الرياض": نصعد على الأسطح لإجراء مكالمة.. والنت معدوم

قالوا: هناك برج لا يبعد سوى أقل من كيلومترين ومع ذلك فشل في خدمتنا

شكا سكان حي ضاحية طويق الواقع غرب العاصمة الرياض على طريق مكة المكرمة من ضعف خدمة شبكة اتصال الجوال في حيهم، موضحين أنهم يضطرون إلى الصعود للأسطح أو الخروج من منازلهم لإجراء مكالمة.

وناشد الأهالي المشغل "شركة الاتصالات السعودية" بتقوية شبكة الجوال في الحي للاستفادة منها بالشكل المطلوب دون أي معاناة كما هو حاصل الآن.

وبيَّن سكان الحي العاصمي أن هناك برجًا يقع على بعد نحو اثنين كيلو ومع ذلك يفشل في بث شبكة إلى منازلهم لافتين إلى أن من يستفيدون من الإنترنت من طلاب الجامعات وغيرهم من الموظفين يجدون صعوبة بالغة في التصفح وإنجاز أعمالهم بل إن الشبكة معدومة وبشكل كبير خصوصًا داخل المنازل في أطراف الحي.

وطالب السكان الاتصالات بتقوية الشبكة في الحي وذلك بتدعيم الأبراج أو من خلال استحداث أبراج جديدة أو مقويات حتى لو وصل الأمر بهم لتركيبها على المنازل مثلما يحدث في بعض الأحياء، مبينين أن اشتراكاتهم في الخدمات تذهب سدى بسبب هذا الضعف.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات وطريقة متابعة الشكوى والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم شكوى ضد المشغل من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش أخيرًا 23 ملاحظة طرحت على طاولته جاء من أبرز الموضوعات التنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عددٍ من الأحياء.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سكان "طويق الرياض": نصعد على الأسطح لإجراء مكالمة.. والنت معدوم
سبق

شكا سكان حي ضاحية طويق الواقع غرب العاصمة الرياض على طريق مكة المكرمة من ضعف خدمة شبكة اتصال الجوال في حيهم، موضحين أنهم يضطرون إلى الصعود للأسطح أو الخروج من منازلهم لإجراء مكالمة.

وناشد الأهالي المشغل "شركة الاتصالات السعودية" بتقوية شبكة الجوال في الحي للاستفادة منها بالشكل المطلوب دون أي معاناة كما هو حاصل الآن.

وبيَّن سكان الحي العاصمي أن هناك برجًا يقع على بعد نحو اثنين كيلو ومع ذلك يفشل في بث شبكة إلى منازلهم لافتين إلى أن من يستفيدون من الإنترنت من طلاب الجامعات وغيرهم من الموظفين يجدون صعوبة بالغة في التصفح وإنجاز أعمالهم بل إن الشبكة معدومة وبشكل كبير خصوصًا داخل المنازل في أطراف الحي.

وطالب السكان الاتصالات بتقوية الشبكة في الحي وذلك بتدعيم الأبراج أو من خلال استحداث أبراج جديدة أو مقويات حتى لو وصل الأمر بهم لتركيبها على المنازل مثلما يحدث في بعض الأحياء، مبينين أن اشتراكاتهم في الخدمات تذهب سدى بسبب هذا الضعف.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات وطريقة متابعة الشكوى والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم شكوى ضد المشغل من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش أخيرًا 23 ملاحظة طرحت على طاولته جاء من أبرز الموضوعات التنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عددٍ من الأحياء.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:46 PM

سكان "طويق الرياض": نصعد على الأسطح لإجراء مكالمة.. والنت معدوم

قالوا: هناك برج لا يبعد سوى أقل من كيلومترين ومع ذلك فشل في خدمتنا

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قاسم الخبراني - الرياض
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شكا سكان حي ضاحية طويق الواقع غرب العاصمة الرياض على طريق مكة المكرمة من ضعف خدمة شبكة اتصال الجوال في حيهم، موضحين أنهم يضطرون إلى الصعود للأسطح أو الخروج من منازلهم لإجراء مكالمة.

وناشد الأهالي المشغل "شركة الاتصالات السعودية" بتقوية شبكة الجوال في الحي للاستفادة منها بالشكل المطلوب دون أي معاناة كما هو حاصل الآن.

وبيَّن سكان الحي العاصمي أن هناك برجًا يقع على بعد نحو اثنين كيلو ومع ذلك يفشل في بث شبكة إلى منازلهم لافتين إلى أن من يستفيدون من الإنترنت من طلاب الجامعات وغيرهم من الموظفين يجدون صعوبة بالغة في التصفح وإنجاز أعمالهم بل إن الشبكة معدومة وبشكل كبير خصوصًا داخل المنازل في أطراف الحي.

وطالب السكان الاتصالات بتقوية الشبكة في الحي وذلك بتدعيم الأبراج أو من خلال استحداث أبراج جديدة أو مقويات حتى لو وصل الأمر بهم لتركيبها على المنازل مثلما يحدث في بعض الأحياء، مبينين أن اشتراكاتهم في الخدمات تذهب سدى بسبب هذا الضعف.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات وطريقة متابعة الشكوى والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم شكوى ضد المشغل من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد ناقش أخيرًا 23 ملاحظة طرحت على طاولته جاء من أبرز الموضوعات التنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عددٍ من الأحياء.

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