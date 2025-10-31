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"الداخلية" تستعرض تحديثاتها الأمنية بمؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا"

يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، كما يستعرض سيف سالم السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تستعرض تحديثاتها الأمنية بمؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا"
سبق

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، كما يستعرض سيف سالم السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:02 AM

"الداخلية" تستعرض تحديثاتها الأمنية بمؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا"

يتناول الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، كما يستعرض سيف سالم السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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