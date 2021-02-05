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النيوزيلندي "رايان فوكس" يتصدر ترتيب البطولة السعودية للجولف مؤقتاً

في ختام منافسات اليوم الثاني

اختتمت منافسات اليوم الثاني من البطولة السعودية الدولية للجولف، حيث اتسمت منافسات اليوم بالندية والحماس بين نخبة لاعبي الجولف العالميين، تحت أجواء ماطرة على أرضية ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وشهدت المنافسات تألق اللاعب النيوزيلندي رايان فوكس، الذي تصدر الترتيب مؤقتاً بعد أن أنهى اليوم بـ 10 ضربات تحت المعدل، متقدماً على الإنجليزي آندي سوليفان والنمساوي بيرند فايزبيرغر، اللذين أنهيا اليوم في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ 8 ضربات تحت المعدل.

وتستكمل منافسات ما تبقى من اليوم الثاني صباح الغد، قبل تحديد المتأهلين الذين سيستكملون منافسات اليوم الثالث من البطولة التي يشارك بها أكثر من (139) لاعباً من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها (3,5) ملايين دولار، وتعد إحدى أكبر بطولات الجولة الأوروبية.

البطولة السعودية الدولية للجولف بطولة الجولف

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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النيوزيلندي "رايان فوكس" يتصدر ترتيب البطولة السعودية للجولف مؤقتاً
سبق

اختتمت منافسات اليوم الثاني من البطولة السعودية الدولية للجولف، حيث اتسمت منافسات اليوم بالندية والحماس بين نخبة لاعبي الجولف العالميين، تحت أجواء ماطرة على أرضية ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وشهدت المنافسات تألق اللاعب النيوزيلندي رايان فوكس، الذي تصدر الترتيب مؤقتاً بعد أن أنهى اليوم بـ 10 ضربات تحت المعدل، متقدماً على الإنجليزي آندي سوليفان والنمساوي بيرند فايزبيرغر، اللذين أنهيا اليوم في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ 8 ضربات تحت المعدل.

وتستكمل منافسات ما تبقى من اليوم الثاني صباح الغد، قبل تحديد المتأهلين الذين سيستكملون منافسات اليوم الثالث من البطولة التي يشارك بها أكثر من (139) لاعباً من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها (3,5) ملايين دولار، وتعد إحدى أكبر بطولات الجولة الأوروبية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:41 PM

النيوزيلندي "رايان فوكس" يتصدر ترتيب البطولة السعودية للجولف مؤقتاً

في ختام منافسات اليوم الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت منافسات اليوم الثاني من البطولة السعودية الدولية للجولف، حيث اتسمت منافسات اليوم بالندية والحماس بين نخبة لاعبي الجولف العالميين، تحت أجواء ماطرة على أرضية ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وشهدت المنافسات تألق اللاعب النيوزيلندي رايان فوكس، الذي تصدر الترتيب مؤقتاً بعد أن أنهى اليوم بـ 10 ضربات تحت المعدل، متقدماً على الإنجليزي آندي سوليفان والنمساوي بيرند فايزبيرغر، اللذين أنهيا اليوم في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ 8 ضربات تحت المعدل.

وتستكمل منافسات ما تبقى من اليوم الثاني صباح الغد، قبل تحديد المتأهلين الذين سيستكملون منافسات اليوم الثالث من البطولة التي يشارك بها أكثر من (139) لاعباً من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها (3,5) ملايين دولار، وتعد إحدى أكبر بطولات الجولة الأوروبية.

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