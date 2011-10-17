"أول موجة برد" تواعد المملكة.. "الحصيني": الحرارة تتهاوى وهذه مؤشرات

قال: البداية من غد الإثنين على مناطق عدة.. و"الصغرى" تقترب من 13 درجة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يوم غد الإثنين أول موجة برد خفيفة لعام (1443هـ - 2021م).

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "متوقع انخفاض في الحرارة من(4 - 7)°C، البداية من الإثنين 1443/3/12هـ، على الشمالية وتبوك وحائل والجوف"، متوقعاً أن تقترب الحرارة الصغرى من (13) درجة.

وأضاف: "الأربعاء 3/14 هـ القصيم والرياض، متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى (20)°C، والمدينة والشرقية تقترب من (20)".