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أمانة الرياض تزرع 3 آلاف شجرة خلال أسبوع لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة

وفق محددات تضمنت محدودية استهلاك المياه وتوفير الظل وتحمل الظروف المناخية

زرعت أمانة منطقة الرياض 3,021 شجرة خلال الأسبوع الماضي في مختلف أرجاء العاصمة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، تحقيقًا لمستهدفها الطموح في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تضمنتها من برامج ومبادرات نوعية.

وأشارت الأمانة إلى أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات رئيسة، أبرزها محدودية استهلاكها للمياه، وتوفيرها للظل الواسع، وقدرتها على تحمل الظروف المناخية للمدينة في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت أنها مستمرة في أعمال زراعة الأشجار، انسجامًا مع مساعيها في تحسين المشهد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، مبيّنة أن الزراعة تشمل جميع الأحياء وفق استراتيجية محددة وخطة عمل واضحة.

وتأتي زراعة الأشجار في إطار برامج متعددة تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف المحافظة على جمالية الأماكن العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المدينة، وتعزيز تنافسية العاصمة على المستوى الدولي.

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أمانة الرياض تزرع 3 آلاف شجرة خلال أسبوع لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة
سبق

زرعت أمانة منطقة الرياض 3,021 شجرة خلال الأسبوع الماضي في مختلف أرجاء العاصمة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، تحقيقًا لمستهدفها الطموح في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تضمنتها من برامج ومبادرات نوعية.

وأشارت الأمانة إلى أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات رئيسة، أبرزها محدودية استهلاكها للمياه، وتوفيرها للظل الواسع، وقدرتها على تحمل الظروف المناخية للمدينة في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت أنها مستمرة في أعمال زراعة الأشجار، انسجامًا مع مساعيها في تحسين المشهد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، مبيّنة أن الزراعة تشمل جميع الأحياء وفق استراتيجية محددة وخطة عمل واضحة.

وتأتي زراعة الأشجار في إطار برامج متعددة تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف المحافظة على جمالية الأماكن العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المدينة، وتعزيز تنافسية العاصمة على المستوى الدولي.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:50 PM

أمانة الرياض تزرع 3 آلاف شجرة خلال أسبوع لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة

وفق محددات تضمنت محدودية استهلاك المياه وتوفير الظل وتحمل الظروف المناخية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زرعت أمانة منطقة الرياض 3,021 شجرة خلال الأسبوع الماضي في مختلف أرجاء العاصمة، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، تحقيقًا لمستهدفها الطموح في ضوء رؤية المملكة 2030، وما تضمنتها من برامج ومبادرات نوعية.

وأشارت الأمانة إلى أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات رئيسة، أبرزها محدودية استهلاكها للمياه، وتوفيرها للظل الواسع، وقدرتها على تحمل الظروف المناخية للمدينة في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت أنها مستمرة في أعمال زراعة الأشجار، انسجامًا مع مساعيها في تحسين المشهد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، مبيّنة أن الزراعة تشمل جميع الأحياء وفق استراتيجية محددة وخطة عمل واضحة.

وتأتي زراعة الأشجار في إطار برامج متعددة تنفذها أمانة منطقة الرياض بهدف المحافظة على جمالية الأماكن العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المدينة، وتعزيز تنافسية العاصمة على المستوى الدولي.

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