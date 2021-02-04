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الندوة العالمية تهدي جامعة الشيخ أنتا جوب السنغالية 8000 كتاب

نظمت زيارة للجامعة شملت أقسام اللغة العربية والطب والقانون

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، زيارة لمكتبة "جامعة الشيخ أنتا جوب" في العاصمة دكار لمتابعة أنشطة المكتبة، بعدما أهدتها الندوة 8000 كتاب علمي وبحثي، أصبحت النواة الكبرى لمكتبة طلاب كلية الآداب، وطلابها بالقسم العربي.

وشملت الجولة زيارة المكتبة بكل أقسامها، وأهمها قسم اللغة العربية والطب والقانون والدراسات العليا، وتم الاتفاق بين الطرفين على إبرام اتفاقية تعاون بين الندوة والجامعة وبرمجة العديد من الأنشطة لهذا العام؛ أهمها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتعاون المستقبلي في وضع أطر مشروع التعليم عن بعد.

وعبّر مدير المكتبة السيد أنجاي وفريق العمل، عن خالص شكرهم للندوة العالمية على جهودها في إسهاماتها العلمية، ودفع مسيرة التعليم ببرامجها النوعية، مبدياً الرغبة في المزيد من التعاون بين الجامعة والندوة، في تيسير مسارات التعليم.

وقدم فريق العمل ثناءه على المملكة حكومة وشعباً على هذا العطاء المتواصل، والعناية بالشباب، والارتقاء بالتعليم والتحفيز على التطور المستمر.

وتهتم الندوة العالمية في القارة الإفريقية بدفع مسيرة التعليم، وتوفير فرص لكثير من الأجيال والشباب عبر بناء المدارس، والمعاهد، والكليات، والمراكز، والمعاهد التقنية، التي تكسب المتعلمين والمتدربين خبرات عملية وعلمية تُفيدهم في الحياة وتوفر لهم مستقبلاً كريماً.

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الندوة العالمية تهدي جامعة الشيخ أنتا جوب السنغالية 8000 كتاب
سبق

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، زيارة لمكتبة "جامعة الشيخ أنتا جوب" في العاصمة دكار لمتابعة أنشطة المكتبة، بعدما أهدتها الندوة 8000 كتاب علمي وبحثي، أصبحت النواة الكبرى لمكتبة طلاب كلية الآداب، وطلابها بالقسم العربي.

وشملت الجولة زيارة المكتبة بكل أقسامها، وأهمها قسم اللغة العربية والطب والقانون والدراسات العليا، وتم الاتفاق بين الطرفين على إبرام اتفاقية تعاون بين الندوة والجامعة وبرمجة العديد من الأنشطة لهذا العام؛ أهمها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتعاون المستقبلي في وضع أطر مشروع التعليم عن بعد.

وعبّر مدير المكتبة السيد أنجاي وفريق العمل، عن خالص شكرهم للندوة العالمية على جهودها في إسهاماتها العلمية، ودفع مسيرة التعليم ببرامجها النوعية، مبدياً الرغبة في المزيد من التعاون بين الجامعة والندوة، في تيسير مسارات التعليم.

وقدم فريق العمل ثناءه على المملكة حكومة وشعباً على هذا العطاء المتواصل، والعناية بالشباب، والارتقاء بالتعليم والتحفيز على التطور المستمر.

وتهتم الندوة العالمية في القارة الإفريقية بدفع مسيرة التعليم، وتوفير فرص لكثير من الأجيال والشباب عبر بناء المدارس، والمعاهد، والكليات، والمراكز، والمعاهد التقنية، التي تكسب المتعلمين والمتدربين خبرات عملية وعلمية تُفيدهم في الحياة وتوفر لهم مستقبلاً كريماً.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:02 PM

الندوة العالمية تهدي جامعة الشيخ أنتا جوب السنغالية 8000 كتاب

نظمت زيارة للجامعة شملت أقسام اللغة العربية والطب والقانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، زيارة لمكتبة "جامعة الشيخ أنتا جوب" في العاصمة دكار لمتابعة أنشطة المكتبة، بعدما أهدتها الندوة 8000 كتاب علمي وبحثي، أصبحت النواة الكبرى لمكتبة طلاب كلية الآداب، وطلابها بالقسم العربي.

وشملت الجولة زيارة المكتبة بكل أقسامها، وأهمها قسم اللغة العربية والطب والقانون والدراسات العليا، وتم الاتفاق بين الطرفين على إبرام اتفاقية تعاون بين الندوة والجامعة وبرمجة العديد من الأنشطة لهذا العام؛ أهمها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتعاون المستقبلي في وضع أطر مشروع التعليم عن بعد.

وعبّر مدير المكتبة السيد أنجاي وفريق العمل، عن خالص شكرهم للندوة العالمية على جهودها في إسهاماتها العلمية، ودفع مسيرة التعليم ببرامجها النوعية، مبدياً الرغبة في المزيد من التعاون بين الجامعة والندوة، في تيسير مسارات التعليم.

وقدم فريق العمل ثناءه على المملكة حكومة وشعباً على هذا العطاء المتواصل، والعناية بالشباب، والارتقاء بالتعليم والتحفيز على التطور المستمر.

وتهتم الندوة العالمية في القارة الإفريقية بدفع مسيرة التعليم، وتوفير فرص لكثير من الأجيال والشباب عبر بناء المدارس، والمعاهد، والكليات، والمراكز، والمعاهد التقنية، التي تكسب المتعلمين والمتدربين خبرات عملية وعلمية تُفيدهم في الحياة وتوفر لهم مستقبلاً كريماً.

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