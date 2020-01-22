أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار للتأكّد من جاهزيتها في الدمام عند الواحدة ظهراً عبدالله البرقاوي سبق 2020-01-22 أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 12:48 PM

الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار للتأكّد من جاهزيتها في الدمام عند الواحدة ظهراً قالت: سيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي الصافرات في مدن المنطقة ومحافظاتها





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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.