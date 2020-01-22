أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.
الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار للتأكّد من جاهزيتها في الدمام عند الواحدة ظهراً
قالت: سيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي الصافرات في مدن المنطقة ومحافظاتها
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.الدمام الدفاع المدني صافرات الإنذار تجربة إطلاق صافرات الإنذار
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الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار للتأكّد من جاهزيتها في الدمام عند الواحدة ظهراًعبدالله البرقاوي سبق 2020-01-22
22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:48 PM
الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار للتأكّد من جاهزيتها في الدمام عند الواحدة ظهراً
قالت: سيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي الصافرات في مدن المنطقة ومحافظاتها
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٢م، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ للتأكد من جاهزية النظام, وسيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن المنطقة ومحافظاتها.
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