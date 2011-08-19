حادث سير يخلف عددًا من الإصابات والجهات ذات العلاقة تباشر

تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث تصادم وقع على الدائري باتجاه العقيق.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج عنه العديد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث تصادم وقع على الدائري باتجاه العقيق.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج عنه العديد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث تصادم وقع على الدائري باتجاه العقيق.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج عنه العديد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث تصادم وقع على الدائري باتجاه العقيق.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج عنه العديد من الإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.