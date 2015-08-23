"التجارة" تعلن عن استدعاء 362 مركبة فورد.. الزجاج الأمامي قد ينفصل عنها

"F-150 /Super Duty"2021".. التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 362 مركبة فورد "F-150 / Super Duty"2021، لخلل في تثبيت الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصالها عن المركبة حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة في حسابها على تويتر، المضارين، إلى التحقق من شمول رقم المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجانًا.