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"أنستجرام" يستعد لإطلاق ميزة جديدة شبيهة بـ"فيس بوك"

قالت: التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين

أعلن تطبيق أنستجرام عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم posts you’ve seen أو المنشورات التي قمت بمشاهدتها، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور والمنشورات التي اطلعت عليها.
وحسب موقع "مترو" البريطاني، تُمكنك تلك الميزة من مشاهدة المنشورات والصور التي علقت عليها أو أعجبتك أو قمت بإرسالها لأصدقائك.

وتم رصد هذه الميزة بواسطة الخبير مات نافارا، الذي صرح أنها مازالت قيد التطوير والاختبار.

ويأتي هذا التحديث ليشبه ميزة سجل الأنشطة الخاص بالفيس بوك، والذي يتيح لك رؤية كل نشاطاتك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

جدير بالذكر أن إعلان أنستجرام عن ميزة جديدة مؤخراً لدعم الفيديوهات بالوضع العرضي على تطبيق IGTV، حتى الآن لم يدعم سوى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في اتجاه عمودي، وهو التنسيق الشائع للنشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعى، لكن قال أنستجرام إن التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين الذين قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة "بطريقة طبيعية".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أنستجرام" يستعد لإطلاق ميزة جديدة شبيهة بـ"فيس بوك"
سبق

أعلن تطبيق أنستجرام عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم posts you’ve seen أو المنشورات التي قمت بمشاهدتها، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور والمنشورات التي اطلعت عليها.
وحسب موقع "مترو" البريطاني، تُمكنك تلك الميزة من مشاهدة المنشورات والصور التي علقت عليها أو أعجبتك أو قمت بإرسالها لأصدقائك.

وتم رصد هذه الميزة بواسطة الخبير مات نافارا، الذي صرح أنها مازالت قيد التطوير والاختبار.

ويأتي هذا التحديث ليشبه ميزة سجل الأنشطة الخاص بالفيس بوك، والذي يتيح لك رؤية كل نشاطاتك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

جدير بالذكر أن إعلان أنستجرام عن ميزة جديدة مؤخراً لدعم الفيديوهات بالوضع العرضي على تطبيق IGTV، حتى الآن لم يدعم سوى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في اتجاه عمودي، وهو التنسيق الشائع للنشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعى، لكن قال أنستجرام إن التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين الذين قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة "بطريقة طبيعية".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
08:05 PM

"أنستجرام" يستعد لإطلاق ميزة جديدة شبيهة بـ"فيس بوك"

قالت: التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تطبيق أنستجرام عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم posts you’ve seen أو المنشورات التي قمت بمشاهدتها، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور والمنشورات التي اطلعت عليها.
وحسب موقع "مترو" البريطاني، تُمكنك تلك الميزة من مشاهدة المنشورات والصور التي علقت عليها أو أعجبتك أو قمت بإرسالها لأصدقائك.

وتم رصد هذه الميزة بواسطة الخبير مات نافارا، الذي صرح أنها مازالت قيد التطوير والاختبار.

ويأتي هذا التحديث ليشبه ميزة سجل الأنشطة الخاص بالفيس بوك، والذي يتيح لك رؤية كل نشاطاتك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

جدير بالذكر أن إعلان أنستجرام عن ميزة جديدة مؤخراً لدعم الفيديوهات بالوضع العرضي على تطبيق IGTV، حتى الآن لم يدعم سوى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في اتجاه عمودي، وهو التنسيق الشائع للنشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعى، لكن قال أنستجرام إن التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين الذين قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة "بطريقة طبيعية".

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