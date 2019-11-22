مزاد معرض الرياض للسيارات يُفتتح ببيع "بوقاتي" بـ3.4 مليون دولار

ضمن 60 سيارة تم عرضها اليوم

افتُتح مزاد السيارات العالمي الذي أقيم اليوم الجمعة في معرض الرياض للسيارات بالمزايدة على سيارة بوقاتيChiron Sport 110 ANS. وافتُتح المزاد عليها بمليونَي دولار، وتم بيعها بمبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار.

وتوجد في معرض الرياض للسيارات، المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية، قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أنحاء العالم.

ويقام في معرض الرياض للسيارات مزادان، أحدهما أقيم اليوم الجمعة، وعُرضت به 60 سيارة، والآخر سيقام غدًا السبت 23 نوفمبر، وستُعرض به 160 سيارة.

ويمكن لعشاق السيارات اقتناء السيارات المعروضة، كما يتيح لهم المعرض الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، التي تلبي شغفهم على مدى 6 أيام، من الخميس حتى الثلاثاء المقبل.