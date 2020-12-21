"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع جوجل كلاود

أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن عقد شراكة مع شركة جوجل لتقديم الخدمات السحابية (جوجل كلاود) ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة.

وستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الإستراتيجي التي وقعتها الشركة مع جوجل كلاود الشهر الجاري، والتي ستقوم بدورها بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، ستمكّن الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير حلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.



ويفيد هذا التعاون من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م، ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فقد تضاعفت وتيرة التحوّل نحو الحلول الرقمية، ومن شأن نشر خدمات جوجل السحابية (جوجل كلاود) والبنية التحتية في المملكة، وتوفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.

وأوضح نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، أن البيانات تلعب اليوم دورًا رئيسًا، ومن الضروري أن توفّر الشركات بنية تحتية آمنة لحماية بياناتها، والأدوات التي تمكّنها من الاستفادة القصوى من تلك البيانات، مقدماً الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها لهذه المبادرة، حيث يعتمد مستقبل تحوّل ونمو قطاع الأعمال في المملكة على قدرته على الاستفادة من الخدمات السحابية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود، توماس كوريان، التزام الشركة بمساعدة الشركات في تحديث وتسريع تحوّلاتها الرقمية باستخدام جوجل كلاود، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول وتقنيات جوجل كلاود المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في المملكة لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل، مشيراً إلى أن جوجل كلاود تقدم لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات، كما تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100% .