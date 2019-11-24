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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار غزيرة على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر للثامنة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.
وشهدت عدة مراكز في منطقة عسير، هطولَ أمطار غزيرة إلى متوسطة اليوم؛ من أبرزها القحمة، ومربة، والحريضة، والحبيل، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا هطول أمطار عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار غزيرة على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.
وشهدت عدة مراكز في منطقة عسير، هطولَ أمطار غزيرة إلى متوسطة اليوم؛ من أبرزها القحمة، ومربة، والحريضة، والحبيل، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:57 PM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار غزيرة على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر للثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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2,296

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.
وشهدت عدة مراكز في منطقة عسير، هطولَ أمطار غزيرة إلى متوسطة اليوم؛ من أبرزها القحمة، ومربة، والحريضة، والحبيل، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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