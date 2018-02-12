أبها يجدد عقد مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي لموسم جديد

قرر مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن عبدالرزاق الشابي لمدة موسم رياضي ينتهي بنهاية موسم 2021م، ويأتي هذا التعاقد في إطار المحافظة على الاستقرار الفني وتقديم الفريق نتائج متميزة في الدوري.



يذكر أن المدرب الشابي نجح في صعود الفريق الأول لكرة القدم لمصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيقه المركز الأول ودرع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى جانب وصول الفريق إلى نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

