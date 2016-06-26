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"حريملاء الخضراء" تنفذ مبادرة تنظيف منتزه رغدان

ضمن الدور المجتمعي للتطوع البيئي

نفذ أعضاء رابطة حريملاء الخضراء، المشاركون في مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا"، مبادرة تنظيف منتزه رغدان، الذي يتسم بالتنوع الحيوي وكامل جاهزيته لاستقبال الزوار.

جاء ذلك، ضمن الدور المجتمعي الذي يؤديه التطوع البيئي، للحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري وبتعاون وتكاتف الجميع.

وتأتي مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا" كرافد مجتمعي للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهود وزارة البيئة.

وهي مبادرة شاملة نطاقها كل مناطق المملكة، وتضم جمعيات وروابط خضراء، ونابعة من إدراك أن العمل التطوعي البيئي هو أهم الأعمال التي تعزز الوعي الوطني.

كما رفع أصحاب المبادرة جزيل الشكر للجميع في منطقة الباحة وعلى رأسهم أمير المنطقة وكل المشاركين والداعمين لحفاوة التكريم والدعم في تنفيذ المبادرة البيئية الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حريملاء الخضراء" تنفذ مبادرة تنظيف منتزه رغدان
سبق

نفذ أعضاء رابطة حريملاء الخضراء، المشاركون في مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا"، مبادرة تنظيف منتزه رغدان، الذي يتسم بالتنوع الحيوي وكامل جاهزيته لاستقبال الزوار.

جاء ذلك، ضمن الدور المجتمعي الذي يؤديه التطوع البيئي، للحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري وبتعاون وتكاتف الجميع.

وتأتي مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا" كرافد مجتمعي للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهود وزارة البيئة.

وهي مبادرة شاملة نطاقها كل مناطق المملكة، وتضم جمعيات وروابط خضراء، ونابعة من إدراك أن العمل التطوعي البيئي هو أهم الأعمال التي تعزز الوعي الوطني.

كما رفع أصحاب المبادرة جزيل الشكر للجميع في منطقة الباحة وعلى رأسهم أمير المنطقة وكل المشاركين والداعمين لحفاوة التكريم والدعم في تنفيذ المبادرة البيئية الوطنية.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:58 PM

"حريملاء الخضراء" تنفذ مبادرة تنظيف منتزه رغدان

ضمن الدور المجتمعي للتطوع البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نفذ أعضاء رابطة حريملاء الخضراء، المشاركون في مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا"، مبادرة تنظيف منتزه رغدان، الذي يتسم بالتنوع الحيوي وكامل جاهزيته لاستقبال الزوار.

جاء ذلك، ضمن الدور المجتمعي الذي يؤديه التطوع البيئي، للحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري وبتعاون وتكاتف الجميع.

وتأتي مبادرة "منتزهاتنا مسؤوليتنا" كرافد مجتمعي للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهود وزارة البيئة.

وهي مبادرة شاملة نطاقها كل مناطق المملكة، وتضم جمعيات وروابط خضراء، ونابعة من إدراك أن العمل التطوعي البيئي هو أهم الأعمال التي تعزز الوعي الوطني.

كما رفع أصحاب المبادرة جزيل الشكر للجميع في منطقة الباحة وعلى رأسهم أمير المنطقة وكل المشاركين والداعمين لحفاوة التكريم والدعم في تنفيذ المبادرة البيئية الوطنية.

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