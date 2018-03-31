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التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

هوت من ارتفاع 90 مترًا.. ولم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن

أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، حسب روسيا اليوم.

وقالت "ريختروفا": "المروحية من طراز (هيلي-سبورت سي إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع نحو 90 مترًا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها".

وأضافت: "أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع في منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ".

وتابعت: "لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها
سبق

أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، حسب روسيا اليوم.

وقالت "ريختروفا": "المروحية من طراز (هيلي-سبورت سي إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع نحو 90 مترًا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها".

وأضافت: "أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع في منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ".

وتابعت: "لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن".

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:14 AM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:43 AM

التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين على متنها

هوت من ارتفاع 90 مترًا.. ولم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها، حسب روسيا اليوم.

وقالت "ريختروفا": "المروحية من طراز (هيلي-سبورت سي إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع نحو 90 مترًا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها".

وأضافت: "أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع في منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ".

وتابعت: "لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن".

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