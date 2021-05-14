الأرصاد": سحب رعدية على بدر الجنوب

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكّل سحب رعدية على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.