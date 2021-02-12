النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

"وصمة عار".. مراجعة رسمية من إدارة "بايدن" لاتخاذ إجراء حاسم

"هورن": ننفذ عملية لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الذي ورثناه

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية يفكرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس جو بايدن في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مما يشير إلى جهد جديد لإزالة ما وصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار على صورة أميركا العالمية.

وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "ننفذ عملية لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا بإغلاق معتقل غوانتانامو".

وأضافت: "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والولاية والعدل لإحراز تقدم نحو إغلاق منشأة GTMO، وكذلك بالتشاور الوثيق مع الكونغرس".

وأقيم المعتقل لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وأصبح يرمز إلى تجاوزات "الحرب على الإرهاب" الأميركية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"وصمة عار".. مراجعة رسمية من إدارة "بايدن" لاتخاذ إجراء حاسم
سبق

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية يفكرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس جو بايدن في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مما يشير إلى جهد جديد لإزالة ما وصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار على صورة أميركا العالمية.

وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "ننفذ عملية لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا بإغلاق معتقل غوانتانامو".

وأضافت: "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والولاية والعدل لإحراز تقدم نحو إغلاق منشأة GTMO، وكذلك بالتشاور الوثيق مع الكونغرس".

وأقيم المعتقل لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وأصبح يرمز إلى تجاوزات "الحرب على الإرهاب" الأميركية.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
08:06 PM

"وصمة عار".. مراجعة رسمية من إدارة "بايدن" لاتخاذ إجراء حاسم

"هورن": ننفذ عملية لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الذي ورثناه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,322

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية يفكرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس جو بايدن في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، مما يشير إلى جهد جديد لإزالة ما وصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار على صورة أميركا العالمية.

وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "ننفذ عملية لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا بإغلاق معتقل غوانتانامو".

وأضافت: "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والولاية والعدل لإحراز تقدم نحو إغلاق منشأة GTMO، وكذلك بالتشاور الوثيق مع الكونغرس".

وأقيم المعتقل لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وأصبح يرمز إلى تجاوزات "الحرب على الإرهاب" الأميركية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,051
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,439

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة