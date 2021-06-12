أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (السبت)، أن أكثر من 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19". وقال "كاستيكس" بتغريدة عبر "تويتر": "الهدف تحقق، شكرًا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح"، وفقاً لـ"فرانس 24". وأشار إلى أن تحقيق هدف الـ 30 مليوناً كان مقرراً الثلاثاء المقبل. وسيكون باستطاعة الفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، لأول مرة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة.

30 مليون فرنسي تلقوا جرعة على الأقل من لقاح "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-12 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (السبت)، أن أكثر من 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19".



وقال "كاستيكس" بتغريدة عبر "تويتر": "الهدف تحقق، شكرًا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح"، وفقاً لـ"فرانس 24".



وأشار إلى أن تحقيق هدف الـ 30 مليوناً كان مقرراً الثلاثاء المقبل.



وسيكون باستطاعة الفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، لأول مرة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 09:27 PM

30 مليون فرنسي تلقوا جرعة على الأقل من لقاح "كورونا" سكان البلاد يتمتعون بعطلة نهاية الأسبوع لأول مرة منذ أكتوبر





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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (السبت)، أن أكثر من 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19".



وقال "كاستيكس" بتغريدة عبر "تويتر": "الهدف تحقق، شكرًا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح"، وفقاً لـ"فرانس 24".



وأشار إلى أن تحقيق هدف الـ 30 مليوناً كان مقرراً الثلاثاء المقبل.



وسيكون باستطاعة الفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، لأول مرة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة.