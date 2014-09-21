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البحرين تدين الهجوم العدائي لميليشيا الحوثي بميناء الصليف على البحر الأحمر

أكّدت ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردعها ووضع حد لانتهاكاتها

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.

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البحرين تدين الهجوم العدائي لميليشيا الحوثي بميناء الصليف على البحر الأحمر
سبق

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:14 PM

البحرين تدين الهجوم العدائي لميليشيا الحوثي بميناء الصليف على البحر الأحمر

أكّدت ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردعها ووضع حد لانتهاكاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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1,658

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.

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