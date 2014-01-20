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خلل في طفايات 16237 مركبة  "كرايسلر" و"التجارة" تتفاعل

الوزارة استدعتها ودعت إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً

اعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 16237 مركبة "كرايسلر 200 / كرايسلر 300" 2010 - 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً.

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خلل في طفايات 16237 مركبة  "كرايسلر" و"التجارة" تتفاعل
سبق

اعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 16237 مركبة "كرايسلر 200 / كرايسلر 300" 2010 - 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
01:29 PM

خلل في طفايات 16237 مركبة  "كرايسلر" و"التجارة" تتفاعل

الوزارة استدعتها ودعت إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 16237 مركبة "كرايسلر 200 / كرايسلر 300" 2010 - 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً.

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