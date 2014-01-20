وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق.

خلل في طفايات 16237 مركبة "كرايسلر" و"التجارة" تتفاعل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-20 اعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 16237 مركبة "كرايسلر 200 / كرايسلر 300" 2010 - 2018. وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440 01:29 PM

خلل في طفايات 16237 مركبة "كرايسلر" و"التجارة" تتفاعل الوزارة استدعتها ودعت إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً





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اعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 16237 مركبة "كرايسلر 200 / كرايسلر 300" 2010 - 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء سببه خلل في المقبض البلاستيكي لطفاية الحريق Kidde؛ قد يؤدي إلى عدم عمل طفاية الحريق في حالات الطوارئ، مما يزيد من خطر الإصابة حال نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال الطفاية مجاناً.