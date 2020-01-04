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من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

الأرصاد درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:52 AM

من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم

بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.

ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

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