أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية. ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04 أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.



ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 11:52 AM

من 2 لـ5.. هذه المدن سجلت أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لهيئة الأرصاد





A A A





2 مشاركة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هناك 5 مدن بالمملكة سجلت الأدنى في درجات الحرارة اليوم السبت، أدناها كانت بدرجة 2 مئوية وأعلاها 5 مئوية.



ولفتت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بتويتر، إلى أن طريف وعرعر سجلتا أدنى درجات حرارة بالمملكة اليوم 2 درجة مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وتلتهما تبوك والجوف بـ4 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.