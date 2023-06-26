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تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد إلى جانب استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يشار إلى أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد إلى جانب استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يشار إلى أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:21 AM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:38 AM

تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,237

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد إلى جانب استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يشار إلى أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة.

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