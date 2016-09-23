النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عضو الشورى مدخلي مهنئاً بيوم الوطن: ذكرى غالية على قلوبنا

قال: حق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة التي تحققت

هنّأ عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قائلاً: نستلهم في ذكرى اليوم ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً من خلال تفاصيله نتذكر تضحيات كبيرة لمؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجالاته الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.

وقال: لقد تم توحيد القلوب في الوطن الواحد الذي يسع الجميع من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه تحت راية التوحيد وأنعم بها من راية، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم، أعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجاءه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى واحد وتسعين عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر، 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

و أضاف قائلاً: لقد شرّف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطاً للوحي ، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، فحق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة بعد عون الله و توفيقه، منذ أن وضع أُسس التنمية لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسس وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

و أردف: حق لنا و نحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية أن نعتز.. ونحن نشاهد ما تحقق ويتحقق من إنجازات في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة.. فالتحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتمت ببناء الإنسان و تنمية المكان.. فهاهي شواهد عيان التنمية المستدامة تتحقق في تنامٍ مستمر وها هو الإنسان السعودي يتفوق بتميز في كل الميادين.. محققاً في مختلف العلوم والمعارف والمهارات الصدارة.. في وطنٍ عظيم.. نفاخر بمليكنا وقائد مسيرتنا الذي أحب شعبه وبادله الشعب حباً وولاءً وفاءً وعرفاناً.. و نفخر بسمو ولي العهد لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخطى تسابق الزمن، ونفخر بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزاً خالداً للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك و الوطن.. يدافعون عن الوطن ويدحضون كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبرٍ من ثراه أو مقدراته أو مقدّساته.. ونفخر برجال أمننا في الداخل للأمن -بعد الله- حافظون.. ونفخر بأبطال الصحة من الممارسين الصحيين لدورهم الكبير -بعد فضل الله ورحمته- في استمرار تحصين ووقاية المجتمع و تضحياتهم الكبيرة للوقوف حصناً منيعاً في التصدي لجائحة فايروس كورونا، ونفخر بشعب بقلب واحد -متلاحم مع قيادته- وإدراكهم المسؤولية الوطنية.. والاصرار على الريادة.

وأضاف: إن حب الوطن قيمة عظيمة و رسالة وفاء خالدة ومتجددة، حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، و المشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص و الحب لقيادته ، واحترام مقدراته و المحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزّز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد.

ختاماً، دعا الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته الرشيدة في أمن وأمان وتنمية وازدهار دائم وأن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع جائحة كورونا بفضله وكرمه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عضو الشورى مدخلي مهنئاً بيوم الوطن: ذكرى غالية على قلوبنا
سبق

هنّأ عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قائلاً: نستلهم في ذكرى اليوم ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً من خلال تفاصيله نتذكر تضحيات كبيرة لمؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجالاته الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.

وقال: لقد تم توحيد القلوب في الوطن الواحد الذي يسع الجميع من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه تحت راية التوحيد وأنعم بها من راية، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم، أعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجاءه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى واحد وتسعين عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر، 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

و أضاف قائلاً: لقد شرّف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطاً للوحي ، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، فحق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة بعد عون الله و توفيقه، منذ أن وضع أُسس التنمية لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسس وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

و أردف: حق لنا و نحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية أن نعتز.. ونحن نشاهد ما تحقق ويتحقق من إنجازات في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة.. فالتحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتمت ببناء الإنسان و تنمية المكان.. فهاهي شواهد عيان التنمية المستدامة تتحقق في تنامٍ مستمر وها هو الإنسان السعودي يتفوق بتميز في كل الميادين.. محققاً في مختلف العلوم والمعارف والمهارات الصدارة.. في وطنٍ عظيم.. نفاخر بمليكنا وقائد مسيرتنا الذي أحب شعبه وبادله الشعب حباً وولاءً وفاءً وعرفاناً.. و نفخر بسمو ولي العهد لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخطى تسابق الزمن، ونفخر بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزاً خالداً للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك و الوطن.. يدافعون عن الوطن ويدحضون كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبرٍ من ثراه أو مقدراته أو مقدّساته.. ونفخر برجال أمننا في الداخل للأمن -بعد الله- حافظون.. ونفخر بأبطال الصحة من الممارسين الصحيين لدورهم الكبير -بعد فضل الله ورحمته- في استمرار تحصين ووقاية المجتمع و تضحياتهم الكبيرة للوقوف حصناً منيعاً في التصدي لجائحة فايروس كورونا، ونفخر بشعب بقلب واحد -متلاحم مع قيادته- وإدراكهم المسؤولية الوطنية.. والاصرار على الريادة.

وأضاف: إن حب الوطن قيمة عظيمة و رسالة وفاء خالدة ومتجددة، حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، و المشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص و الحب لقيادته ، واحترام مقدراته و المحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزّز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد.

ختاماً، دعا الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته الرشيدة في أمن وأمان وتنمية وازدهار دائم وأن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع جائحة كورونا بفضله وكرمه.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:47 PM

عضو الشورى مدخلي مهنئاً بيوم الوطن: ذكرى غالية على قلوبنا

قال: حق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة التي تحققت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
828

هنّأ عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قائلاً: نستلهم في ذكرى اليوم ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً من خلال تفاصيله نتذكر تضحيات كبيرة لمؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجالاته الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.

وقال: لقد تم توحيد القلوب في الوطن الواحد الذي يسع الجميع من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه تحت راية التوحيد وأنعم بها من راية، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم، أعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجاءه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى واحد وتسعين عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر، 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.

و أضاف قائلاً: لقد شرّف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطاً للوحي ، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، فحق لكل مواطن أن يفخر بمسيرة الإنجازات العظيمة بعد عون الله و توفيقه، منذ أن وضع أُسس التنمية لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسس وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

و أردف: حق لنا و نحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية أن نعتز.. ونحن نشاهد ما تحقق ويتحقق من إنجازات في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة.. فالتحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتمت ببناء الإنسان و تنمية المكان.. فهاهي شواهد عيان التنمية المستدامة تتحقق في تنامٍ مستمر وها هو الإنسان السعودي يتفوق بتميز في كل الميادين.. محققاً في مختلف العلوم والمعارف والمهارات الصدارة.. في وطنٍ عظيم.. نفاخر بمليكنا وقائد مسيرتنا الذي أحب شعبه وبادله الشعب حباً وولاءً وفاءً وعرفاناً.. و نفخر بسمو ولي العهد لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخطى تسابق الزمن، ونفخر بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزاً خالداً للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك و الوطن.. يدافعون عن الوطن ويدحضون كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبرٍ من ثراه أو مقدراته أو مقدّساته.. ونفخر برجال أمننا في الداخل للأمن -بعد الله- حافظون.. ونفخر بأبطال الصحة من الممارسين الصحيين لدورهم الكبير -بعد فضل الله ورحمته- في استمرار تحصين ووقاية المجتمع و تضحياتهم الكبيرة للوقوف حصناً منيعاً في التصدي لجائحة فايروس كورونا، ونفخر بشعب بقلب واحد -متلاحم مع قيادته- وإدراكهم المسؤولية الوطنية.. والاصرار على الريادة.

وأضاف: إن حب الوطن قيمة عظيمة و رسالة وفاء خالدة ومتجددة، حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، و المشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص و الحب لقيادته ، واحترام مقدراته و المحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزّز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد.

ختاماً، دعا الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته الرشيدة في أمن وأمان وتنمية وازدهار دائم وأن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع جائحة كورونا بفضله وكرمه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة