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السديس: المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها

قال: هذه الأفعال لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصراراً على منهجنا الثابت القويم الوسطي

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة.

وقال: إن مثل هذا الهجوم الإرهابي الجبان يهدف إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة سافرة من أعدائها في هز كيانها الشامخ، مبيناً أن مثل هذه الأفعال لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصراراً على منهجنا الثابت القويم الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأن المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها وثوابتها ومقدّساتها، وأنها لن تتهاون في ردع أهل الأهواء الضالة والمذاهب المنحرفة، في سبيل أمنها واستقرارها ورخائها.

وختم بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس: المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها
سبق

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة.

وقال: إن مثل هذا الهجوم الإرهابي الجبان يهدف إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة سافرة من أعدائها في هز كيانها الشامخ، مبيناً أن مثل هذه الأفعال لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصراراً على منهجنا الثابت القويم الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأن المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها وثوابتها ومقدّساتها، وأنها لن تتهاون في ردع أهل الأهواء الضالة والمذاهب المنحرفة، في سبيل أمنها واستقرارها ورخائها.

وختم بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:43 AM

السديس: المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها

قال: هذه الأفعال لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصراراً على منهجنا الثابت القويم الوسطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الاعتداء الإرهابي على سفينة نقل وقود في جدة.

وقال: إن مثل هذا الهجوم الإرهابي الجبان يهدف إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومحاولة سافرة من أعدائها في هز كيانها الشامخ، مبيناً أن مثل هذه الأفعال لا تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصراراً على منهجنا الثابت القويم الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله -عزّ وجلّ- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأن المملكة ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه التطاول على سيادتها وثوابتها ومقدّساتها، وأنها لن تتهاون في ردع أهل الأهواء الضالة والمذاهب المنحرفة، في سبيل أمنها واستقرارها ورخائها.

وختم بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.

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