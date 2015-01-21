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لاعبو الأخضر للجمهور السعودي: نعتذر.. اجتهدنا ولم نوفق

قدم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اعتذارهم للجماهير السعودية على

الخسارة من اليابان 0-1 وتوديع منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات.

وقال فهد المولد بعد المباراة: "قدمنا أداءً مميزاً والجميع شاهد ذلك، ولكن لم يكتب لنا الفوز".

وأضاف: لا أعلم أين الخلل في أداء المنتخب، ونعتذر للجمهور السعودي عن هذه

الخسارة.

وأكد أن ما حدث إخفاق، وقال: "خروجنا من البطولة يعتبر إخفاقاً ما دام أننا خسرنا".

من جانبه بدأ ياسر الشهراني حديثه بعبارة "لعلها خيرة".

وقال بعد المباراة: "قدم المنتخب السعودي ما هو مطلوب منه، سيطرنا واضعنا عدداً من الفرص".

وأضاف: لا أحد يتحمل الخسارة لوحده، اللاعبون اجتهدوا ونحن منتخب واحد

الفوز والخسارة على الجميع.

وفي السياق ذاته، شدد لاعب الوسط سالم الدوسري على أن الفوز يحسب للجميع، والخسارة تعد مسؤولية كل العناصر، وقال:" سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا الأفضل، ولكن اليابان نجح في تحقيق الفوز باستثماره فرصة واحدة فقط ، عملنا جاهدين ولعبنا بكل ما أوتينا أجل الشعار الأغلى ونعتذر للجمهور السعودي عن الخسارة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو الأخضر للجمهور السعودي: نعتذر.. اجتهدنا ولم نوفق
سبق

قدم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اعتذارهم للجماهير السعودية على

الخسارة من اليابان 0-1 وتوديع منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات.

وقال فهد المولد بعد المباراة: "قدمنا أداءً مميزاً والجميع شاهد ذلك، ولكن لم يكتب لنا الفوز".

وأضاف: لا أعلم أين الخلل في أداء المنتخب، ونعتذر للجمهور السعودي عن هذه

الخسارة.

وأكد أن ما حدث إخفاق، وقال: "خروجنا من البطولة يعتبر إخفاقاً ما دام أننا خسرنا".

من جانبه بدأ ياسر الشهراني حديثه بعبارة "لعلها خيرة".

وقال بعد المباراة: "قدم المنتخب السعودي ما هو مطلوب منه، سيطرنا واضعنا عدداً من الفرص".

وأضاف: لا أحد يتحمل الخسارة لوحده، اللاعبون اجتهدوا ونحن منتخب واحد

الفوز والخسارة على الجميع.

وفي السياق ذاته، شدد لاعب الوسط سالم الدوسري على أن الفوز يحسب للجميع، والخسارة تعد مسؤولية كل العناصر، وقال:" سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا الأفضل، ولكن اليابان نجح في تحقيق الفوز باستثماره فرصة واحدة فقط ، عملنا جاهدين ولعبنا بكل ما أوتينا أجل الشعار الأغلى ونعتذر للجمهور السعودي عن الخسارة".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
04:34 PM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
06:54 PM

لاعبو الأخضر للجمهور السعودي: نعتذر.. اجتهدنا ولم نوفق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اعتذارهم للجماهير السعودية على

الخسارة من اليابان 0-1 وتوديع منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات.

وقال فهد المولد بعد المباراة: "قدمنا أداءً مميزاً والجميع شاهد ذلك، ولكن لم يكتب لنا الفوز".

وأضاف: لا أعلم أين الخلل في أداء المنتخب، ونعتذر للجمهور السعودي عن هذه

الخسارة.

وأكد أن ما حدث إخفاق، وقال: "خروجنا من البطولة يعتبر إخفاقاً ما دام أننا خسرنا".

من جانبه بدأ ياسر الشهراني حديثه بعبارة "لعلها خيرة".

وقال بعد المباراة: "قدم المنتخب السعودي ما هو مطلوب منه، سيطرنا واضعنا عدداً من الفرص".

وأضاف: لا أحد يتحمل الخسارة لوحده، اللاعبون اجتهدوا ونحن منتخب واحد

الفوز والخسارة على الجميع.

وفي السياق ذاته، شدد لاعب الوسط سالم الدوسري على أن الفوز يحسب للجميع، والخسارة تعد مسؤولية كل العناصر، وقال:" سيطرنا على مجريات اللقاء، كنا الأفضل، ولكن اليابان نجح في تحقيق الفوز باستثماره فرصة واحدة فقط ، عملنا جاهدين ولعبنا بكل ما أوتينا أجل الشعار الأغلى ونعتذر للجمهور السعودي عن الخسارة".

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