النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
05:55 PM

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
53

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة.

ويعد المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في مجال عمله التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله، أن يوفقه في خدمة بلده ومن خلال عمله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,556

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة