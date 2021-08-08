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عقود "صيانة مدارس الرياض" تتجاوز الـ 300 مليون ريال للعام الواحد

اكتمال توصيل 3 ملايين مقرر دراسي إلى "الابتدائية"

أكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، أن عقود صيانة المدارس في الرياض تجاوزت الـ300 مليون ريال للعام الواحد، موضحاً أن جميع المدارس مغطاة بتلك العقود، لافتاً بأنه تم اكتمال توصيل ثلاثة ملايين مقرر دراسي للمدارس الابتدائية.

وبين" الوهيبي" في حديثه لقناة "الإخبارية" أن إدارة تعليم الرياض وضعت خطة لتوزيع المقررات تزامناً مع خطة الوزارة في عملية التوزيع، مبيناً أنها بدأت في التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وكان مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي تفقد اليوم الأحد عدداً من مدارس المنطقة؛ للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الإدارة أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم؛ لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم؛ لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عودة الدراسة حضورياً لمرحلتي المتوسط والثانوي، وربطت عودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 /2021، أيهما يسبق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقود "صيانة مدارس الرياض" تتجاوز الـ 300 مليون ريال للعام الواحد
سبق

أكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، أن عقود صيانة المدارس في الرياض تجاوزت الـ300 مليون ريال للعام الواحد، موضحاً أن جميع المدارس مغطاة بتلك العقود، لافتاً بأنه تم اكتمال توصيل ثلاثة ملايين مقرر دراسي للمدارس الابتدائية.

وبين" الوهيبي" في حديثه لقناة "الإخبارية" أن إدارة تعليم الرياض وضعت خطة لتوزيع المقررات تزامناً مع خطة الوزارة في عملية التوزيع، مبيناً أنها بدأت في التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وكان مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي تفقد اليوم الأحد عدداً من مدارس المنطقة؛ للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الإدارة أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم؛ لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم؛ لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عودة الدراسة حضورياً لمرحلتي المتوسط والثانوي، وربطت عودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 /2021، أيهما يسبق.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:01 PM

عقود "صيانة مدارس الرياض" تتجاوز الـ 300 مليون ريال للعام الواحد

اكتمال توصيل 3 ملايين مقرر دراسي إلى "الابتدائية"

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، أن عقود صيانة المدارس في الرياض تجاوزت الـ300 مليون ريال للعام الواحد، موضحاً أن جميع المدارس مغطاة بتلك العقود، لافتاً بأنه تم اكتمال توصيل ثلاثة ملايين مقرر دراسي للمدارس الابتدائية.

وبين" الوهيبي" في حديثه لقناة "الإخبارية" أن إدارة تعليم الرياض وضعت خطة لتوزيع المقررات تزامناً مع خطة الوزارة في عملية التوزيع، مبيناً أنها بدأت في التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وكان مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي تفقد اليوم الأحد عدداً من مدارس المنطقة؛ للاطلاع على جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الإدارة أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم؛ لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أنه وبمتابعة من مدير عام تعليم الرياض تم تنفيذ خطة ترحيل المقررات الدراسية الابتدائية وعددها ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي لمكاتب التعليم؛ لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية يدرس فيها قرابة نصف مليون طالب وطالبة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبين "الغامدي" أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عودة الدراسة حضورياً لمرحلتي المتوسط والثانوي، وربطت عودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70% من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 /2021، أيهما يسبق.

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