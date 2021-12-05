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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة المنوّرة

سماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ويصل إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة المنوّرة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ويصل إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:11 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة المنوّرة

سماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ويصل إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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