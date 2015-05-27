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أمانة مكة تزيل أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء بطريق الأمير محمد بن سلمان

ضمن سعيها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وأكدت استمرار جولاتها الميدانية

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، ضمن سعيها لمعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت البلدية مواصلة الجهود والقيام بالجولات الميدانية المستمرة وإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع مخلفات البناء، حاثةً جميع أصحاب المباني ممن لديهم ترميمات أو عمائر تحت الإنشاء بالتعاقد من الشركات الناقلة المتخصصة في نقل مخلفات البناء ونقلها إلى المرمى العام، وعدم الاستعانة بأصحاب المعدات غير المرخصة، والتي يديرها عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

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أمانة مكة تزيل أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء بطريق الأمير محمد بن سلمان
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، ضمن سعيها لمعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت البلدية مواصلة الجهود والقيام بالجولات الميدانية المستمرة وإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع مخلفات البناء، حاثةً جميع أصحاب المباني ممن لديهم ترميمات أو عمائر تحت الإنشاء بالتعاقد من الشركات الناقلة المتخصصة في نقل مخلفات البناء ونقلها إلى المرمى العام، وعدم الاستعانة بأصحاب المعدات غير المرخصة، والتي يديرها عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
02:46 PM

أمانة مكة تزيل أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء بطريق الأمير محمد بن سلمان

ضمن سعيها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وأكدت استمرار جولاتها الميدانية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,632

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، أكثر من 50 طناً من مخلفات البناء على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، ضمن سعيها لمعالجة مظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت البلدية مواصلة الجهود والقيام بالجولات الميدانية المستمرة وإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع مخلفات البناء، حاثةً جميع أصحاب المباني ممن لديهم ترميمات أو عمائر تحت الإنشاء بالتعاقد من الشركات الناقلة المتخصصة في نقل مخلفات البناء ونقلها إلى المرمى العام، وعدم الاستعانة بأصحاب المعدات غير المرخصة، والتي يديرها عمالة غير نظامية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

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