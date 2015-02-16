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شركة ليدار للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية في صفقة تجاوزت 140 مليون ريال

كشفت شركة ليدار للاستثمار عن استحواذها على أرض استثمارية واعدة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم بقيمة تجاوزت 140 مليون ريال في واحدة من أكبر الصفقات العقارية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأكد محمد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أن الاستحواذ على الأرض الاستثمارية يعد واحداً من أهم الصفقات العقارية للشركة، ويمثل انطلاقه قوية لتنفيذ واحد من أهم المشاريع العقارية بالمنطقة.
وقال العثيم: إن ليدار للاستثمار ستشرع في تطوير المخطط خلال الأربعة أشهر المقبلة، بالتعاون مع أميز شركاء التطوير العقاري؛ نظراً للأهمية الاستثمارية والاقتصادية للموقع الذي يمثل أفضل خيارات التوسع العمراني المستقبلي لمدينة بريدة.
وسنعمل على أن يصبح نموذجاً في منطقة القصيم؛ من حيث التطوير والتأهيل وفق أفضل المواصفات؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع تواكب هذا التحول.
ويقع المخطط على طريقي الملك عبدالله وعمر بن الخطاب إلى جانب قربه من الخدمات، مما يجعله أحد الخيارات الواعدة والجاذبة بما يوفره من مساحات استثمارية متنوعة للسكني والتجاري.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أنه تم استهداف منطقة القصيم؛ نظراً لما تشهده من تطورات متسارعة للمشروعات الخدمة والتنموية بفضل جهود أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عهد العزيز آل سعود.

شركة ليدار للاستثمار بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة ليدار للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية في صفقة تجاوزت 140 مليون ريال
سبق

كشفت شركة ليدار للاستثمار عن استحواذها على أرض استثمارية واعدة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم بقيمة تجاوزت 140 مليون ريال في واحدة من أكبر الصفقات العقارية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأكد محمد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أن الاستحواذ على الأرض الاستثمارية يعد واحداً من أهم الصفقات العقارية للشركة، ويمثل انطلاقه قوية لتنفيذ واحد من أهم المشاريع العقارية بالمنطقة.
وقال العثيم: إن ليدار للاستثمار ستشرع في تطوير المخطط خلال الأربعة أشهر المقبلة، بالتعاون مع أميز شركاء التطوير العقاري؛ نظراً للأهمية الاستثمارية والاقتصادية للموقع الذي يمثل أفضل خيارات التوسع العمراني المستقبلي لمدينة بريدة.
وسنعمل على أن يصبح نموذجاً في منطقة القصيم؛ من حيث التطوير والتأهيل وفق أفضل المواصفات؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع تواكب هذا التحول.
ويقع المخطط على طريقي الملك عبدالله وعمر بن الخطاب إلى جانب قربه من الخدمات، مما يجعله أحد الخيارات الواعدة والجاذبة بما يوفره من مساحات استثمارية متنوعة للسكني والتجاري.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أنه تم استهداف منطقة القصيم؛ نظراً لما تشهده من تطورات متسارعة للمشروعات الخدمة والتنموية بفضل جهود أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عهد العزيز آل سعود.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
06:09 PM

شركة ليدار للاستثمار تستحوذ على أرض استثمارية في صفقة تجاوزت 140 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة ليدار للاستثمار عن استحواذها على أرض استثمارية واعدة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم بقيمة تجاوزت 140 مليون ريال في واحدة من أكبر الصفقات العقارية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأكد محمد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أن الاستحواذ على الأرض الاستثمارية يعد واحداً من أهم الصفقات العقارية للشركة، ويمثل انطلاقه قوية لتنفيذ واحد من أهم المشاريع العقارية بالمنطقة.
وقال العثيم: إن ليدار للاستثمار ستشرع في تطوير المخطط خلال الأربعة أشهر المقبلة، بالتعاون مع أميز شركاء التطوير العقاري؛ نظراً للأهمية الاستثمارية والاقتصادية للموقع الذي يمثل أفضل خيارات التوسع العمراني المستقبلي لمدينة بريدة.
وسنعمل على أن يصبح نموذجاً في منطقة القصيم؛ من حيث التطوير والتأهيل وفق أفضل المواصفات؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع تواكب هذا التحول.
ويقع المخطط على طريقي الملك عبدالله وعمر بن الخطاب إلى جانب قربه من الخدمات، مما يجعله أحد الخيارات الواعدة والجاذبة بما يوفره من مساحات استثمارية متنوعة للسكني والتجاري.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار أنه تم استهداف منطقة القصيم؛ نظراً لما تشهده من تطورات متسارعة للمشروعات الخدمة والتنموية بفضل جهود أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عهد العزيز آل سعود.

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