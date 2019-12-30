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التفاؤل يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين؛ بينما يراقب المتعاملون عن كثبٍ الشرقَ الأوسط عَقِب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق ردّ فعل أوليًّا محدودًا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذّر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ "إجراءات إضافية".

ووفق ما نقلته "رويترز" بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولارًا للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولارًا للبرميل مرتفعة 20 سنتًا أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس": (التداولات) فاترة نوعًا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضًا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر؛ مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بلغت 1.7 مليون برميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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التفاؤل يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر
سبق

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين؛ بينما يراقب المتعاملون عن كثبٍ الشرقَ الأوسط عَقِب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق ردّ فعل أوليًّا محدودًا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذّر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ "إجراءات إضافية".

ووفق ما نقلته "رويترز" بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولارًا للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولارًا للبرميل مرتفعة 20 سنتًا أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس": (التداولات) فاترة نوعًا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضًا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر؛ مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بلغت 1.7 مليون برميل.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:50 AM

التفاؤل يرفع أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين؛ بينما يراقب المتعاملون عن كثبٍ الشرقَ الأوسط عَقِب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق ردّ فعل أوليًّا محدودًا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذّر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ "إجراءات إضافية".

ووفق ما نقلته "رويترز" بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولارًا للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولارًا للبرميل مرتفعة 20 سنتًا أو 0.3%. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس": (التداولات) فاترة نوعًا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضًا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر؛ مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بلغت 1.7 مليون برميل.

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