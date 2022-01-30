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أهالي "عقيق ينبع": نعاني بسبب نقص الخدمات البلدية الأساسية

طالبوا بإعادة تأهيل الأرصفة وإنشاء حديقة وممشى وتحسين مداخل ومخارج الحي

يعاني سكان حي العقيق بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه؛ فيما طالبوا الجهات المختصة بإعادة تأهيل الأرصفة، وإنشاء حديقة وممشى، وتحسين مداخل ومخارج الحي.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من الأهالي، أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، إضافة لعدم سفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الحكومية الموجودة في الحي نظرًا للحالة السيئة التي عليها طريق المدارس؛ إذ تكثر فيه الحفريات والأتربة، كما أنه ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية، مناشدين الجهات المعنية الاهتمام بالحي، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأضاف الأهالي بأن معاناتهم تجددت مع مشاكل النظافة، ومخلّفات البناء، وسوء نظافة بعض شوارع حيهم.. كما طالبوا الجهات المعنية بالقضاء على الكلاب الضالة، وتوفير وإنشاء موقع مناسب؛ ليكون ممشى، يخدم ساكني الحي أسوة بالأحياء الأخرى بالمحافظة. مشيرين إلى أن الحي يقع في موقع استراتيجي لقربه من المطار، لكنه يفتقر للخدمات، ومطالبين بإعطائه بعض الاهتمام.

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أهالي "عقيق ينبع": نعاني بسبب نقص الخدمات البلدية الأساسية
سبق

يعاني سكان حي العقيق بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه؛ فيما طالبوا الجهات المختصة بإعادة تأهيل الأرصفة، وإنشاء حديقة وممشى، وتحسين مداخل ومخارج الحي.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من الأهالي، أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، إضافة لعدم سفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الحكومية الموجودة في الحي نظرًا للحالة السيئة التي عليها طريق المدارس؛ إذ تكثر فيه الحفريات والأتربة، كما أنه ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية، مناشدين الجهات المعنية الاهتمام بالحي، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأضاف الأهالي بأن معاناتهم تجددت مع مشاكل النظافة، ومخلّفات البناء، وسوء نظافة بعض شوارع حيهم.. كما طالبوا الجهات المعنية بالقضاء على الكلاب الضالة، وتوفير وإنشاء موقع مناسب؛ ليكون ممشى، يخدم ساكني الحي أسوة بالأحياء الأخرى بالمحافظة. مشيرين إلى أن الحي يقع في موقع استراتيجي لقربه من المطار، لكنه يفتقر للخدمات، ومطالبين بإعطائه بعض الاهتمام.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:33 PM

أهالي "عقيق ينبع": نعاني بسبب نقص الخدمات البلدية الأساسية

طالبوا بإعادة تأهيل الأرصفة وإنشاء حديقة وممشى وتحسين مداخل ومخارج الحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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يعاني سكان حي العقيق بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه؛ فيما طالبوا الجهات المختصة بإعادة تأهيل الأرصفة، وإنشاء حديقة وممشى، وتحسين مداخل ومخارج الحي.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من الأهالي، أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، إضافة لعدم سفلتة الطريق المؤدي إلى المدارس الحكومية الموجودة في الحي نظرًا للحالة السيئة التي عليها طريق المدارس؛ إذ تكثر فيه الحفريات والأتربة، كما أنه ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية، مناشدين الجهات المعنية الاهتمام بالحي، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأضاف الأهالي بأن معاناتهم تجددت مع مشاكل النظافة، ومخلّفات البناء، وسوء نظافة بعض شوارع حيهم.. كما طالبوا الجهات المعنية بالقضاء على الكلاب الضالة، وتوفير وإنشاء موقع مناسب؛ ليكون ممشى، يخدم ساكني الحي أسوة بالأحياء الأخرى بالمحافظة. مشيرين إلى أن الحي يقع في موقع استراتيجي لقربه من المطار، لكنه يفتقر للخدمات، ومطالبين بإعطائه بعض الاهتمام.

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