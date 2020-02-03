غداً.. "عبدالعزيز بن سعد" يرعى انطلاق رالي حائل الدولي

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل نيسان الدولي 2020م يوم غد انطلاق رالي حائل نيسان الدولي 2020م بنسخته الخامسة عشر بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير حائل و الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وذلك في منتزه "المغواة".



وأكد أمير منطقة حائل أن الحراك الذي تشهده المنطقة وإقبال المشاركين على الفعاليات الدولية المقامة فيها من شتى دول العالم هي ترجمة عمليه للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعنواناً لمرحلة يلمس فيها أبناء الوطن والمنطقة أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال جودة الحياة وتميز وتنوع الفعاليات وقربها من الجميع.



ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس موسم حائل وجهود العاملين في الهيئة والموسم، مؤكداً أن كثافة الفعاليات وتعدد مواقع إقامتها خطوة متقدمة تحققت هذا العام، متطلعاً لما هو أجمل وأشمل في المواسم القادمة، معرباً عن سروره بتزامن إقامة رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الخامسة عشر مع فعاليات موسم حائل.



وأشاد أمير منطقة حائل بحرص واهتمام الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتطوير الرالي وعودته للبطولة العالمية مجدداً.

وقال: "إن رالي حائل حقق عدداً كبيراً من الأهداف التي انطلق من أجلها بعد أن أصبح حدثاً سياحياً ومنشطاً اقتصادياً موسمياً على مستوى المملكة بالإضافة لكونه مناسبة رياضية" مشيراً إلى أن جميع أبناء المملكة وأبناء منطقة حائل خاصة يحتفلون بهذا الحدث الوطني الذي هو نتاج جهودهم وحماسهم.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعد في ختام تصريحه باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل لمشاريع وتطوير مناطق المملكة ومنطقة حائل وإنجاح فعالياتها وأنشطتها ومنها موسم حائل والرالي، مرحباً بضيوف المنطقة، مقدماً الشكر لكل من ساهم في نجاح فعاليات الموسم وفعاليات رالي حائل وغيرها من الفعاليات، منوهاً بالدور البارز لشركاء النجاح من القطاعات الحكومية والخاصة.