الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة و 423 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 574 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.
الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة و 423 وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-03
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:30 PM
الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة و 423 وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 574 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.