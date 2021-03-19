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البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه بناءً على الأمر السامي الكريم والقاضي بتسليم المدينة الصناعية بالعكيشية جنوب مكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ على جميع المستثمرين من شركات ومؤسسات صناعية نقل الحافلات التي لديها عقود في تلك المنطقة ومراجعة إدارة العقود بالأمانة.

ودعت الأمانة مراجعة إدارة العقود ومتابعة التحصيل في الإدارة العامة للتنمية - الاستثمار- في الدور السادس بأمانة العاصمة المقدسة مبنى ( ب ) خلال شهر من تاريخه، وذلك لتحديث البيانات وسداد المستحقات المترتبة عليهم تمهيداً لنقل عقودهم للهيئة.

وأشارت بأنه لن يتم النظر في أي مطالبة بعد تاريخ 30/ 8/ 1442هـ.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه بناءً على الأمر السامي الكريم والقاضي بتسليم المدينة الصناعية بالعكيشية جنوب مكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ على جميع المستثمرين من شركات ومؤسسات صناعية نقل الحافلات التي لديها عقود في تلك المنطقة ومراجعة إدارة العقود بالأمانة.

ودعت الأمانة مراجعة إدارة العقود ومتابعة التحصيل في الإدارة العامة للتنمية - الاستثمار- في الدور السادس بأمانة العاصمة المقدسة مبنى ( ب ) خلال شهر من تاريخه، وذلك لتحديث البيانات وسداد المستحقات المترتبة عليهم تمهيداً لنقل عقودهم للهيئة.

وأشارت بأنه لن يتم النظر في أي مطالبة بعد تاريخ 30/ 8/ 1442هـ.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:53 AM

البدء في تسليم المدينة الصناعية بـ"عكيشية مكة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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278

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه بناءً على الأمر السامي الكريم والقاضي بتسليم المدينة الصناعية بالعكيشية جنوب مكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ على جميع المستثمرين من شركات ومؤسسات صناعية نقل الحافلات التي لديها عقود في تلك المنطقة ومراجعة إدارة العقود بالأمانة.

ودعت الأمانة مراجعة إدارة العقود ومتابعة التحصيل في الإدارة العامة للتنمية - الاستثمار- في الدور السادس بأمانة العاصمة المقدسة مبنى ( ب ) خلال شهر من تاريخه، وذلك لتحديث البيانات وسداد المستحقات المترتبة عليهم تمهيداً لنقل عقودهم للهيئة.

وأشارت بأنه لن يتم النظر في أي مطالبة بعد تاريخ 30/ 8/ 1442هـ.

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