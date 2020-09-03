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2000 مشرفة ومرشدة في تعليم الرياض يستفدن من ملتقى التهيئة الإرشادية لعام دراسي استثنائي

يزود المختصين بأساليب تربوية تلبي احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية

نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب - عبر القاعات الافتراضية zoom - الملتقى التربوي (التهيئة الإرشادية عن بُعد لعام دراسي استثنائي).

ورحبت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة سحر عبدالرحمن عطية بالحاضرات وأشارت إلى أن الظروف الحالية شكلت عاماً استثنائياً بكل مقاييسه وأبعاده لا سيما في مجال التعليم فقد استدعت جائحة كورونا كوفيد ـ ١٩ التغيير من الجميع سواء أكان على المحيط الأسري أو المهني بآليات عمل ووسائل وطرائق مختلفة.

وذكرت "عطية" أن الملتقى يهدف إلى تزويد المختصين والعاملين في المجال الإرشادي بأساليب تربوية مناسبة تسهم في تلبية احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية؛ إذ تتطلب تقديم الخدمات المناسبة بأسس علمية ومنهجية مخططة، بعيداً عن العشوائية في الخدمات والبرامج، خاصة فيما يرتبط بالتواصل مع الأسرة بوصفها الشريك الأساسي والداعم الرئيس للعملية التعليمية.

وانطلق الملتقى بعدد من أوراق العمل حيث بدأ بورقة عمل بعنوان (إضاءات للتعامل الناجح خلال الأزمات) مقدمة من الدكتورة آلاء محمود ناصيف وأخرى بعنوان تعديل السلوك المضطرب الناشىء عن الأزمات (المشاعر في كورونا) قدمتها نوال الموسى تلتها ورقة عمل بعنوان (إدارة المشاعر في العمل الإرشادي عن بُعد) شاركت بها فاطمة هوساوي، وورقة عمل قدمها استشاري إدارة المخاطر والأزمات مشعل عثمان الغامدي كشف عن جوانب مهمة وإضاءات تربوية للتعامل الناجح خلال الأزمات.

واختُتم الملتقى بورقة عمل مقدمة من عقيلة العنزي أوضحت فيها دور المرشدة الطلابية عن بُعد أثناء العام الاستثنائي.

وعبّرت عطية عن شكرها وامتنانها لسعادة مدير عام التعليم في إدارة تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي وللمساعد للشؤون التعليمية بنات فتح بنت عبد الله العرفج وثمّنت جهودهم ودعمهم الدائم لبرامج الإرشاد وكل من أسهم في تنظيم وتنفيذ وإثراء الملتقى بالمشاركات الهادفة. كما شكرت فريق العمل بإدارة إرشاد الطالبات والمكاتب ومشرفة برنامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي البندري الحوشان لجهودها التي بذلتها في الملتقى وتعاونها مع فريق العمل.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات داعية الحي القيوم أن يرفع البلاء ويدفع الوباء عن الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء وأن ينزل رحمته ولطفه على عباده ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

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2000 مشرفة ومرشدة في تعليم الرياض يستفدن من ملتقى التهيئة الإرشادية لعام دراسي استثنائي
سبق

نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب - عبر القاعات الافتراضية zoom - الملتقى التربوي (التهيئة الإرشادية عن بُعد لعام دراسي استثنائي).

ورحبت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة سحر عبدالرحمن عطية بالحاضرات وأشارت إلى أن الظروف الحالية شكلت عاماً استثنائياً بكل مقاييسه وأبعاده لا سيما في مجال التعليم فقد استدعت جائحة كورونا كوفيد ـ ١٩ التغيير من الجميع سواء أكان على المحيط الأسري أو المهني بآليات عمل ووسائل وطرائق مختلفة.

وذكرت "عطية" أن الملتقى يهدف إلى تزويد المختصين والعاملين في المجال الإرشادي بأساليب تربوية مناسبة تسهم في تلبية احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية؛ إذ تتطلب تقديم الخدمات المناسبة بأسس علمية ومنهجية مخططة، بعيداً عن العشوائية في الخدمات والبرامج، خاصة فيما يرتبط بالتواصل مع الأسرة بوصفها الشريك الأساسي والداعم الرئيس للعملية التعليمية.

وانطلق الملتقى بعدد من أوراق العمل حيث بدأ بورقة عمل بعنوان (إضاءات للتعامل الناجح خلال الأزمات) مقدمة من الدكتورة آلاء محمود ناصيف وأخرى بعنوان تعديل السلوك المضطرب الناشىء عن الأزمات (المشاعر في كورونا) قدمتها نوال الموسى تلتها ورقة عمل بعنوان (إدارة المشاعر في العمل الإرشادي عن بُعد) شاركت بها فاطمة هوساوي، وورقة عمل قدمها استشاري إدارة المخاطر والأزمات مشعل عثمان الغامدي كشف عن جوانب مهمة وإضاءات تربوية للتعامل الناجح خلال الأزمات.

واختُتم الملتقى بورقة عمل مقدمة من عقيلة العنزي أوضحت فيها دور المرشدة الطلابية عن بُعد أثناء العام الاستثنائي.

وعبّرت عطية عن شكرها وامتنانها لسعادة مدير عام التعليم في إدارة تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي وللمساعد للشؤون التعليمية بنات فتح بنت عبد الله العرفج وثمّنت جهودهم ودعمهم الدائم لبرامج الإرشاد وكل من أسهم في تنظيم وتنفيذ وإثراء الملتقى بالمشاركات الهادفة. كما شكرت فريق العمل بإدارة إرشاد الطالبات والمكاتب ومشرفة برنامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي البندري الحوشان لجهودها التي بذلتها في الملتقى وتعاونها مع فريق العمل.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات داعية الحي القيوم أن يرفع البلاء ويدفع الوباء عن الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء وأن ينزل رحمته ولطفه على عباده ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:57 PM

2000 مشرفة ومرشدة في تعليم الرياض يستفدن من ملتقى التهيئة الإرشادية لعام دراسي استثنائي

يزود المختصين بأساليب تربوية تلبي احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب - عبر القاعات الافتراضية zoom - الملتقى التربوي (التهيئة الإرشادية عن بُعد لعام دراسي استثنائي).

ورحبت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة سحر عبدالرحمن عطية بالحاضرات وأشارت إلى أن الظروف الحالية شكلت عاماً استثنائياً بكل مقاييسه وأبعاده لا سيما في مجال التعليم فقد استدعت جائحة كورونا كوفيد ـ ١٩ التغيير من الجميع سواء أكان على المحيط الأسري أو المهني بآليات عمل ووسائل وطرائق مختلفة.

وذكرت "عطية" أن الملتقى يهدف إلى تزويد المختصين والعاملين في المجال الإرشادي بأساليب تربوية مناسبة تسهم في تلبية احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية والتربوية؛ إذ تتطلب تقديم الخدمات المناسبة بأسس علمية ومنهجية مخططة، بعيداً عن العشوائية في الخدمات والبرامج، خاصة فيما يرتبط بالتواصل مع الأسرة بوصفها الشريك الأساسي والداعم الرئيس للعملية التعليمية.

وانطلق الملتقى بعدد من أوراق العمل حيث بدأ بورقة عمل بعنوان (إضاءات للتعامل الناجح خلال الأزمات) مقدمة من الدكتورة آلاء محمود ناصيف وأخرى بعنوان تعديل السلوك المضطرب الناشىء عن الأزمات (المشاعر في كورونا) قدمتها نوال الموسى تلتها ورقة عمل بعنوان (إدارة المشاعر في العمل الإرشادي عن بُعد) شاركت بها فاطمة هوساوي، وورقة عمل قدمها استشاري إدارة المخاطر والأزمات مشعل عثمان الغامدي كشف عن جوانب مهمة وإضاءات تربوية للتعامل الناجح خلال الأزمات.

واختُتم الملتقى بورقة عمل مقدمة من عقيلة العنزي أوضحت فيها دور المرشدة الطلابية عن بُعد أثناء العام الاستثنائي.

وعبّرت عطية عن شكرها وامتنانها لسعادة مدير عام التعليم في إدارة تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي وللمساعد للشؤون التعليمية بنات فتح بنت عبد الله العرفج وثمّنت جهودهم ودعمهم الدائم لبرامج الإرشاد وكل من أسهم في تنظيم وتنفيذ وإثراء الملتقى بالمشاركات الهادفة. كما شكرت فريق العمل بإدارة إرشاد الطالبات والمكاتب ومشرفة برنامج التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي البندري الحوشان لجهودها التي بذلتها في الملتقى وتعاونها مع فريق العمل.

واختتم الملتقى بتكريم المشاركين والمشاركات داعية الحي القيوم أن يرفع البلاء ويدفع الوباء عن الأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء وأن ينزل رحمته ولطفه على عباده ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

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