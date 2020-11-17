بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير

عقب هطول الأمطار في مشاهد ساحرة عكست جمال الطبيعة

في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.