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بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير

عقب هطول الأمطار في مشاهد ساحرة عكست جمال الطبيعة

في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

تهامة عسير أمطار سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير
سبق

في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
01:31 AM

بالفيديو .. "الزائر الأخضر" يكسو أراضي تهامة عسير

عقب هطول الأمطار في مشاهد ساحرة عكست جمال الطبيعة

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سويد الحارثي - عسير
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في مشاهد ساحرة، تزيّنت أراضي تهامة عسير بالعشب الأخضر، عقب هطول الأمطار حتى مساء أمس السبت، والتي شهدتها أجزاء عدة من المنطقة.

ورصدت عدسة "سبق"، ربيع منطقة جمعة ربيعة والحبيل وما جاورهما؛ حيث اكتست باللون الأخضر في مشاهد عكست جمال الطبيعة، واستهوت الكثير من المتنزهين.

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