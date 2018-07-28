"التحالف": اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن باتجاه جازان

"التحالف": اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن باتجاه جازان
أكد إحباط المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.
وقال "التحالف": تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد باتخاذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
"التحالف": اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن باتجاه جازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-28
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.
وقال "التحالف": تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد باتخاذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:51 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:16 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن باتجاه جازان
أكد إحباط المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ باليستية وطائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.
وقال "التحالف": تم إحباط كافة المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد باتخاذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.