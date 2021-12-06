النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تغطية اكتتاب الأفراد في "تداول القابضة" بنسبة 443 %.. وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب

سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وسيتي جروب العربية السعودية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية القابضة، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 36,000,000 سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة خُصص 70 % منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، وانتهت في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة البالغة 10,800,000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 105 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى، بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تغطية اكتتاب الأفراد في "تداول القابضة" بنسبة 443 %.. وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب
سبق

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وسيتي جروب العربية السعودية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية القابضة، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 36,000,000 سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة خُصص 70 % منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، وانتهت في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة البالغة 10,800,000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 105 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى، بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:48 AM

تغطية اكتتاب الأفراد في "تداول القابضة" بنسبة 443 %.. وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب

سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
826

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وسيتي جروب العربية السعودية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية القابضة، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 36,000,000 سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة خُصص 70 % منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، وانتهت في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة البالغة 10,800,000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 105 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى، بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,208
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,543
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة