تغطية اكتتاب الأفراد في "تداول القابضة" بنسبة 443 %.. وتخصيص 10 أسهم لكل مكتتب

سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وسيتي جروب العربية السعودية، بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية القابضة، إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 36,000,000 سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة خُصص 70 % منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، وانتهت في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة البالغة 10,800,000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 105 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى، بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.