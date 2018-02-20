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عباس يعرض مبادرة فلسطينية بعد قرار ترامب.. لا نرفض المفاوضات السلام سبيلنا الوحيد

قال: نريد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن أمريكا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، قائلاً إنه يريد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي: "لم نرفض أي دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فنحن نعتبرها السبيل الوحيد للسلام".

وأضاف أنه لا بد من آلية دولية جديدة متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية بعد أن نقضت الولايات المتحدة تعهداتها بشأن القدس.

وتابع عباس: "لن نقبل فرض حلول علينا تتنافى مع الشرعية الدولية"، مضيفاً: "ندعو الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين الكاملة".

وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، على أن يخرج باعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

ويشعر الفلسطينيون بغضب عارم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر، وبسبب تجميد التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونالت فلسطين عضوية المراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، بعد تصويت غالبية الدولة الأعضاء لصالح القرار.

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عباس يعرض مبادرة فلسطينية بعد قرار ترامب.. لا نرفض المفاوضات السلام سبيلنا الوحيد
سبق

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، قائلاً إنه يريد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي: "لم نرفض أي دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فنحن نعتبرها السبيل الوحيد للسلام".

وأضاف أنه لا بد من آلية دولية جديدة متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية بعد أن نقضت الولايات المتحدة تعهداتها بشأن القدس.

وتابع عباس: "لن نقبل فرض حلول علينا تتنافى مع الشرعية الدولية"، مضيفاً: "ندعو الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين الكاملة".

وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، على أن يخرج باعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

ويشعر الفلسطينيون بغضب عارم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر، وبسبب تجميد التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونالت فلسطين عضوية المراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، بعد تصويت غالبية الدولة الأعضاء لصالح القرار.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:41 PM

عباس يعرض مبادرة فلسطينية بعد قرار ترامب.. لا نرفض المفاوضات السلام سبيلنا الوحيد

قال: نريد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، قائلاً إنه يريد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام عوضاً عن الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي: "لم نرفض أي دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فنحن نعتبرها السبيل الوحيد للسلام".

وأضاف أنه لا بد من آلية دولية جديدة متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية بعد أن نقضت الولايات المتحدة تعهداتها بشأن القدس.

وتابع عباس: "لن نقبل فرض حلول علينا تتنافى مع الشرعية الدولية"، مضيفاً: "ندعو الأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين الكاملة".

وطالب الرئيس الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري، على أن يخرج باعتراف متبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

ويشعر الفلسطينيون بغضب عارم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر، وبسبب تجميد التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونالت فلسطين عضوية المراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، بعد تصويت غالبية الدولة الأعضاء لصالح القرار.

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