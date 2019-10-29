"الفيصل" يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي في الرياض

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتواجد في المملكة هذه الأيام بدعوة رسمية من سمو ولي العهد - حفظه الله - لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 في نسخته الثالثة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة رياضة كرة القدم في القارة عموماً.

حضر اللقاء مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.