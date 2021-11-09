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الحفل يُنقل عبر الإنترنت.. "فيفا": 17 يناير إعلان جوائز الأفضل في العالم

التصويت يبدأ من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء عن موعد حفل «The best» لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين والمدربين، الذي حدده في الـ17 من يناير 2022.

وأشار الفيفا إلى أنه نظرًا للظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، سيُقام الحفل عبر الإنترنت في صورة عرض تليفزيوني افتراضي من مقره في زيوريخ.

وتُجرى عملية التصويت على جوائز الأفضل خلال موسم 2020-2021 بدءًا من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وتشمل معايير التصويت مختلف المنافسات، منها دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وكأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، وكذلك كوبا أمريكا.

ويشهد الحفل توزيع إجمالي 11 جائزة، هي، جوائز، أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأفضل تشكيلة أساسية على مستوى العالم لكل من فئتَي الرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وسيُجرى اختيار الفائزين بجوائز الأفضل على مستوى اللاعبين الرجال والسيدات والمدربين عبر تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات الوطنية وقادة المنتخبات ومجموعة من الصحفيين، وكذلك تصويت للجماهير عبر الإنترنت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الحفل يُنقل عبر الإنترنت.. "فيفا": 17 يناير إعلان جوائز الأفضل في العالم
سبق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء عن موعد حفل «The best» لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين والمدربين، الذي حدده في الـ17 من يناير 2022.

وأشار الفيفا إلى أنه نظرًا للظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، سيُقام الحفل عبر الإنترنت في صورة عرض تليفزيوني افتراضي من مقره في زيوريخ.

وتُجرى عملية التصويت على جوائز الأفضل خلال موسم 2020-2021 بدءًا من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وتشمل معايير التصويت مختلف المنافسات، منها دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وكأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، وكذلك كوبا أمريكا.

ويشهد الحفل توزيع إجمالي 11 جائزة، هي، جوائز، أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأفضل تشكيلة أساسية على مستوى العالم لكل من فئتَي الرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وسيُجرى اختيار الفائزين بجوائز الأفضل على مستوى اللاعبين الرجال والسيدات والمدربين عبر تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات الوطنية وقادة المنتخبات ومجموعة من الصحفيين، وكذلك تصويت للجماهير عبر الإنترنت.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:46 PM

الحفل يُنقل عبر الإنترنت.. "فيفا": 17 يناير إعلان جوائز الأفضل في العالم

التصويت يبدأ من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء عن موعد حفل «The best» لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين والمدربين، الذي حدده في الـ17 من يناير 2022.

وأشار الفيفا إلى أنه نظرًا للظروف الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، سيُقام الحفل عبر الإنترنت في صورة عرض تليفزيوني افتراضي من مقره في زيوريخ.

وتُجرى عملية التصويت على جوائز الأفضل خلال موسم 2020-2021 بدءًا من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

وتشمل معايير التصويت مختلف المنافسات، منها دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وكأس الأمم الأوروبية (يورو2020)، وكذلك كوبا أمريكا.

ويشهد الحفل توزيع إجمالي 11 جائزة، هي، جوائز، أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأفضل تشكيلة أساسية على مستوى العالم لكل من فئتَي الرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وسيُجرى اختيار الفائزين بجوائز الأفضل على مستوى اللاعبين الرجال والسيدات والمدربين عبر تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات الوطنية وقادة المنتخبات ومجموعة من الصحفيين، وكذلك تصويت للجماهير عبر الإنترنت.

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