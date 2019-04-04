في إنجاز طبي بجامعة نورة.. استبدال مفصل ركبة لخمسينية بتقنية الروبوت

أجريت بالمستشفى الجامعي.. يعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد

في إنجاز طبي فريد، ولأول مرة في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وللمرة الثانية على مستوى المملكة، أجريت عملية استبدال مفصل الركبة بتقنية الروبوت، لسيدة تبلغ من العمر 56 عاماً.

ونجح، بفضل الله، الفريق الطبي في المستشفى بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي الدكتور معد بن فيصل الساعاتي، وذلك باستخدام جهاز نافيو، وهو جهاز روبوت يستخدم في عمليات جراحة استبدال مفاصل الركبة الصناعية، حيث يعمل على مساعدة الطبيب على تحديد حجم وأبعاد الركبة بدقةٍ وحرفيةٍ عالية.

وتُعتبر هذه التقنية آمنة على المريض حيث لا تحتاج لإجراء أي صور إضافية قبل أو خلال العملية، مما يقلل من أخطار الأشعة، ويعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد لتحديد القطع المناسب والمطلوب، مما يساعد في زيادة نسبة النجاح بإذن الله وسرعة التعافي بعد العملية، حيث تماثلت المريضة للشفاء وبدأت بالمشي.

وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التقنية تسهم بشكلٍ كبير في خفض نسبة الأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى السرعة في فترة شفاء المريض، وبالتالي ينخفض الشعور بالألم مما يقلل من استخدام المسكنات وحصص التأهيل بعد العملية.

الجدير بالذكر أن المستشفى قد تبنى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعله خياراً مثالياً للمرضى ومقصداً للتوظيف والتدريب في مجال الرعاية الصحية.