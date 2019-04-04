النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إنجاز طبي بجامعة نورة.. استبدال مفصل ركبة لخمسينية بتقنية الروبوت

أجريت بالمستشفى الجامعي.. يعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد

في إنجاز طبي فريد، ولأول مرة في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وللمرة الثانية على مستوى المملكة، أجريت عملية استبدال مفصل الركبة بتقنية الروبوت، لسيدة تبلغ من العمر 56 عاماً.

ونجح، بفضل الله، الفريق الطبي في المستشفى بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي الدكتور معد بن فيصل الساعاتي، وذلك باستخدام جهاز نافيو، وهو جهاز روبوت يستخدم في عمليات جراحة استبدال مفاصل الركبة الصناعية، حيث يعمل على مساعدة الطبيب على تحديد حجم وأبعاد الركبة بدقةٍ وحرفيةٍ عالية.

وتُعتبر هذه التقنية آمنة على المريض حيث لا تحتاج لإجراء أي صور إضافية قبل أو خلال العملية، مما يقلل من أخطار الأشعة، ويعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد لتحديد القطع المناسب والمطلوب، مما يساعد في زيادة نسبة النجاح بإذن الله وسرعة التعافي بعد العملية، حيث تماثلت المريضة للشفاء وبدأت بالمشي.

وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التقنية تسهم بشكلٍ كبير في خفض نسبة الأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى السرعة في فترة شفاء المريض، وبالتالي ينخفض الشعور بالألم مما يقلل من استخدام المسكنات وحصص التأهيل بعد العملية.

الجدير بالذكر أن المستشفى قد تبنى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعله خياراً مثالياً للمرضى ومقصداً للتوظيف والتدريب في مجال الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في إنجاز طبي بجامعة نورة.. استبدال مفصل ركبة لخمسينية بتقنية الروبوت
سبق

في إنجاز طبي فريد، ولأول مرة في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وللمرة الثانية على مستوى المملكة، أجريت عملية استبدال مفصل الركبة بتقنية الروبوت، لسيدة تبلغ من العمر 56 عاماً.

ونجح، بفضل الله، الفريق الطبي في المستشفى بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي الدكتور معد بن فيصل الساعاتي، وذلك باستخدام جهاز نافيو، وهو جهاز روبوت يستخدم في عمليات جراحة استبدال مفاصل الركبة الصناعية، حيث يعمل على مساعدة الطبيب على تحديد حجم وأبعاد الركبة بدقةٍ وحرفيةٍ عالية.

وتُعتبر هذه التقنية آمنة على المريض حيث لا تحتاج لإجراء أي صور إضافية قبل أو خلال العملية، مما يقلل من أخطار الأشعة، ويعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد لتحديد القطع المناسب والمطلوب، مما يساعد في زيادة نسبة النجاح بإذن الله وسرعة التعافي بعد العملية، حيث تماثلت المريضة للشفاء وبدأت بالمشي.

وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التقنية تسهم بشكلٍ كبير في خفض نسبة الأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى السرعة في فترة شفاء المريض، وبالتالي ينخفض الشعور بالألم مما يقلل من استخدام المسكنات وحصص التأهيل بعد العملية.

الجدير بالذكر أن المستشفى قد تبنى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعله خياراً مثالياً للمرضى ومقصداً للتوظيف والتدريب في مجال الرعاية الصحية.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
03:04 PM

في إنجاز طبي بجامعة نورة.. استبدال مفصل ركبة لخمسينية بتقنية الروبوت

أجريت بالمستشفى الجامعي.. يعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد

A A A
خلود غنام - الرياض
0
1,154

في إنجاز طبي فريد، ولأول مرة في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وللمرة الثانية على مستوى المملكة، أجريت عملية استبدال مفصل الركبة بتقنية الروبوت، لسيدة تبلغ من العمر 56 عاماً.

ونجح، بفضل الله، الفريق الطبي في المستشفى بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي الدكتور معد بن فيصل الساعاتي، وذلك باستخدام جهاز نافيو، وهو جهاز روبوت يستخدم في عمليات جراحة استبدال مفاصل الركبة الصناعية، حيث يعمل على مساعدة الطبيب على تحديد حجم وأبعاد الركبة بدقةٍ وحرفيةٍ عالية.

وتُعتبر هذه التقنية آمنة على المريض حيث لا تحتاج لإجراء أي صور إضافية قبل أو خلال العملية، مما يقلل من أخطار الأشعة، ويعتمد الجهاز على استخدام نظام ثلاثي الأبعاد لتحديد القطع المناسب والمطلوب، مما يساعد في زيادة نسبة النجاح بإذن الله وسرعة التعافي بعد العملية، حيث تماثلت المريضة للشفاء وبدأت بالمشي.

وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التقنية تسهم بشكلٍ كبير في خفض نسبة الأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى السرعة في فترة شفاء المريض، وبالتالي ينخفض الشعور بالألم مما يقلل من استخدام المسكنات وحصص التأهيل بعد العملية.

الجدير بالذكر أن المستشفى قد تبنى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعله خياراً مثالياً للمرضى ومقصداً للتوظيف والتدريب في مجال الرعاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,156
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,036

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة