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الإطاحة بلصَّي المساجد في عنيزة.. نشلا المصلين واعترفا بجريمتهما

من مخالفي نظام الإقامة وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

أعلنت شرطة منطقة القصيم ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة ارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة حيث أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شرطة القصيم الشرطة الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بلصَّي المساجد في عنيزة.. نشلا المصلين واعترفا بجريمتهما
سبق

أعلنت شرطة منطقة القصيم ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة ارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة حيث أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:32 PM

الإطاحة بلصَّي المساجد في عنيزة.. نشلا المصلين واعترفا بجريمتهما

من مخالفي نظام الإقامة وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أعلنت شرطة منطقة القصيم ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة ارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة حيث أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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