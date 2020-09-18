وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-18 أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 05:22 PM

كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية إجمالي الإصابات بلغ 656 ألفًا والوفيات 16 ألفًا





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أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.