النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الأمير محمد بن سلمان: بيّض الله وجيهكم وانقلوا شكري لكل فرد بجهازكم

ولي العهد أشاد بجهودهم.. "هيئة الرقابة" تباشر 227 قضية جنائية والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً

كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 656 ألفًا والوفيات 16 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:22 PM

كورونا في جنوب أفريقيا: 2128 إصابة و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 656 ألفًا والوفيات 16 ألفًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
113

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، عن تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ 655 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 15 ألفًا و772 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,810
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة