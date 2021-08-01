بالصور.. إقبال كبير من طلاب وطالبات مكتب تعليم بيش لأخذ لقاح كورونا

"الأثلاوي" يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة و"التعليم" بالحفاظ على صحة الإنسان

شهد مركز اللقاح المدرسي في الابتدائية الثالثة والابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة بيش والذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضمن المبادرة التي أطلقها تعليم صبيا بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر" الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد– 19 للطلاب والطالبات إقبالاً كبيرًا من طلاب وطالبات المدارس التابعة لمكتب تعليم بيش بالمرحلتين المتوسطة والثانوية لتلقي الجرعة الأولى لإكمال دائرة المجتمع السليم، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وبدء عام دراسي آمن، بمتابعة وإشراف مباشرين من مدير مكتب تعليم بيش هادي بن محمد أثلاوي.

وأثنى مدير مكتب تعليم بيش هادي بن محمد أثلاوي على ما شاهده من إقبال من الطلاب والطالبات، وما لمسه من التعاون والتهيئة والتنظيم لموقع أخذ اللقاح، وثمّن جهود تعليم صبيا وجامعة جازان لما بذلوه في سبيل إنجاح هذه الحملة، مقدمًا شكره لمحافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة على دعمه ومتابعته لمركز اللقاح، كما قدم “الأثلاوي” شكره لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي لرعايته ودعمه لمثل هذه المبادرات.

وشدد (الأثلاوي) على حرص القيادة الرشيدة ووزارة التعليم على الحفاظ على صحة الإنسان، وما يوليه أمير منطقة جازان ونائبه من اهتمام بالصحة العامة بالمنطقة، منوهًا بتفاعل أولياء الأمور مع دعوة وزارة التعليم لتحصين أبنائهم من الفئة المستهدفة عمريًا.

كما أشاد الأثلاوي بروح المبادرة لدى الفريق الكشفي والمتطوعين والمتطوعات بمركز اللقاح، والعمل الدؤوب للشؤون الصحية المدرسية بالإدارة والمكتب، وفريق الإعلام بالإدارة والمكتب، واللجنة العاملة في المركز وقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وبيّن الأثلاوي أن نسبة الطلبة الذين أخذوا اللقاح بحسب آخر الإحصائيات بلغت متوسطها أكثر من 46 ٪، فيما وصلت نسبة المحصنين من الكادر الإداري والتعليمي لأكثر من 90 ٪ مشددًا على البقية من غير المحصنين سرعة الحصول على اللقاح ؛ وذلك لارتباط اللقاح بالدخول لمواقع العمل ابتداءً من تاريخ ٢٢ ذي الحجة وفق ما ورد من توجيهات وزارة الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته أبدى عددٌ من الطلاب والطالبات سرورهم بما حققته الحملة من نجاح، بدعم من الدولة، وأخذهم اللقاح وسط جو من الترتيب واليسر، مشيدين بكوادر مكتب تعليم بيش وجامعة جازان، داعين زملاءهم إلى أخذ اللقاح للعودة الحضورية الآمنة للمدارس.