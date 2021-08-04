"تعليم نجران".. إشادة أمير المنطقة واستعدادات مكثفة لانطلاقة العام الدراسي الجديد ‏

وسط ظروف جائحة كورونا وبتفاعل المجتمع مع بدائل التعليم الحضوري

أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالجهود التي بذلتها ‫وزارة التعليم وإدارتها بالمنطقة لمواصلة التعليم وسط ظروف جائحة كورونا، وبتفاعل المجتمع مع بدائل التعليم الحضوري، إلى جانب الإقبال على أخذ اللقاحات اليوم استعداداً لاستقبال العام الدراسي المقبل.

‏وتقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات بخالص الشكر والتقدير لأمير منطقة نجران على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل للعملية التعليمية في المنطقة.

‏من جهة أخرى وجه "عقالا" وبمتابعة من المساعدين للشؤون المدرسية والخدمات المساندة، مدير التجهيزات المدرسية ومدير المستودعات بترحيل المقررات المدرسية إلى مكاتب التعليم بالمنطقة وكذلك فرز مقررات المرحلة الابتدائية للمدارس بالمنطقة.

‏وضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وبمتابعة من المدير العام للتعليم، تواصل فرق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات، لضمان بيئات تربوية آمنة لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب وطالبات المدارس.

‏كما تقوم إدارة المستودعات بالتنسيق مع الصحة المدرسية للتجهيز لصرف المعقمات ووسائل الاحترازات الصحية على المدارس استعداداً للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ ولعودة آمنة.

فيما شدد "عقالا ‫" خلال زيارته التفقدية لسير أعمال الصيانة والنظافة والتكييف بالمدارس، يرافقه المساعد للخدمات المساندة والفنيين بالمباني على مضاعفة الجهود.

فيما تواصل عمليات الصيانة في جميع المدارس ‫أعمالها استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

‏وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بنجران تتواصل عمليات التأهيل في عدد من مدارس المنطقة استعداداً للعام الدراسي القادم لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات.

كما تواصل إدارة التجهيزات المدرسية جهودها في توفير المستلزمات التعليمية للمدارس لضمان بيئة تعليمية جاذبة للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات استعداداً للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ.

وبين "عقالا" أن القيادات التعليمية وفرق الصيانة والنظافة والتشغيل في تعليم نجران تواصل أعمالها الميدانية بزيارة المدارس والعمل على تفقد الاحتياجات الفنية والتقنية وتجهيزها بأعلى معايير الجودة، لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة، ولضمان جودة العمل وإنجازه تم إطلاق غرفة عمليات البلاغات المركزية بشؤون المباني لمتابعة أعمال التنظيف والتعقيم والصيانة لمدارس المنطقة.

وأضاف أن إدارة المباني بتعليم المنطقة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية، بالإضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي القادم.





وأكد أن هذه المشاريع التعليمية تأتي في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين لتوفير بيئة مدرسية على أعلى مستويات النظافة والصحة، وتتوفر فيها كل سبل الراحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، بمتابعة من أمير منطقة نجران وسمو نائبه ورفع عقالا شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على حرصه واهتمامه بتهيئة مدارسنا لعودة آمنة للطلاب والطالبات، في ظل التوجيه والدعم السخي والغير محدود من القيادة أيدها الله.



