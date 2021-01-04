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مواطنون: مشكلات تقنية بموقع "منشآت " حالت دون استفادتنا من مبادرة "استرداد "

منشآت لـ"سبق": عالجنا جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل 31 ديسمبر 2020م

شكا عدد من المواطنين من أصحاب المنشآت الجديدة في سوق العمل من المشكلات التقنية التي واجهتهم أثناء محاولتهم التسجيل في مبادرة استرداد للاستفادة من المبادرة وتعزيز فرص استمرارية منشآتهم خلال السنوات الثلاث الأولى لهم في سوق العمل.

وطالب المواطنون عبر "سبق" بتمديد فترة التسجيل بعد تهيئة الموقع الإلكتروني للمبادرة وتحديث ملفات منشآتهم ليتمكنوا من التسجيل في المبادرة والاستفادة منها.

وقالوا : إن محاولاتهم المتكررة للاتصال بالرقم الموحد لحل المشكلة باءت بالفشل مما أدى لعدم تمكنهم من التسجيل.

"سبق" بدورها نقلت الصورة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما أكدت مصادر بالهيئة العامة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت" لـ"سبق " بأنه تمت معالجة جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل موعد انتهاء التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والمحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، وجار التأكد من توافق الطلبات مع شروط الاستفادة من المبادرة.

وأوضحت بأن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد وصل إلى 21 ألف منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت 2.4 مليار ريال، إذ إن المبادرة صُممت ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها في سنواتها الثلاثة الأولى، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الجديدة والناشئة، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

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مواطنون: مشكلات تقنية بموقع "منشآت " حالت دون استفادتنا من مبادرة "استرداد "
سبق

شكا عدد من المواطنين من أصحاب المنشآت الجديدة في سوق العمل من المشكلات التقنية التي واجهتهم أثناء محاولتهم التسجيل في مبادرة استرداد للاستفادة من المبادرة وتعزيز فرص استمرارية منشآتهم خلال السنوات الثلاث الأولى لهم في سوق العمل.

وطالب المواطنون عبر "سبق" بتمديد فترة التسجيل بعد تهيئة الموقع الإلكتروني للمبادرة وتحديث ملفات منشآتهم ليتمكنوا من التسجيل في المبادرة والاستفادة منها.

وقالوا : إن محاولاتهم المتكررة للاتصال بالرقم الموحد لحل المشكلة باءت بالفشل مما أدى لعدم تمكنهم من التسجيل.

"سبق" بدورها نقلت الصورة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما أكدت مصادر بالهيئة العامة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت" لـ"سبق " بأنه تمت معالجة جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل موعد انتهاء التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والمحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، وجار التأكد من توافق الطلبات مع شروط الاستفادة من المبادرة.

وأوضحت بأن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد وصل إلى 21 ألف منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت 2.4 مليار ريال، إذ إن المبادرة صُممت ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها في سنواتها الثلاثة الأولى، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الجديدة والناشئة، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
09:03 PM

مواطنون: مشكلات تقنية بموقع "منشآت " حالت دون استفادتنا من مبادرة "استرداد "

منشآت لـ"سبق": عالجنا جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل 31 ديسمبر 2020م

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محمد عبيد - الدمام
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شكا عدد من المواطنين من أصحاب المنشآت الجديدة في سوق العمل من المشكلات التقنية التي واجهتهم أثناء محاولتهم التسجيل في مبادرة استرداد للاستفادة من المبادرة وتعزيز فرص استمرارية منشآتهم خلال السنوات الثلاث الأولى لهم في سوق العمل.

وطالب المواطنون عبر "سبق" بتمديد فترة التسجيل بعد تهيئة الموقع الإلكتروني للمبادرة وتحديث ملفات منشآتهم ليتمكنوا من التسجيل في المبادرة والاستفادة منها.

وقالوا : إن محاولاتهم المتكررة للاتصال بالرقم الموحد لحل المشكلة باءت بالفشل مما أدى لعدم تمكنهم من التسجيل.

"سبق" بدورها نقلت الصورة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما أكدت مصادر بالهيئة العامة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت" لـ"سبق " بأنه تمت معالجة جميع الطلبات التي تم تقديمها قبل موعد انتهاء التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والمحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2020م، وجار التأكد من توافق الطلبات مع شروط الاستفادة من المبادرة.

وأوضحت بأن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد وصل إلى 21 ألف منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت 2.4 مليار ريال، إذ إن المبادرة صُممت ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها في سنواتها الثلاثة الأولى، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الجديدة والناشئة، إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

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